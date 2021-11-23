Медведев занял 2-е место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев расположился на втором месте в списке самых высокооплачиваемых теннисистов в сезоне-2021, подсчитали в издании Ubitennis. За выступления в одиночном разряде Медведев заработал $ 7 466 284, в парном — $ 14 987, общая сумма составила $ 7 481 271.