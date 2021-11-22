В Госдуме допустили возобновление расследования гибели подлодки "Курск"

Член комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин допустил, что расследование причин гибели атомной подводной лодки "Курск" может быть возобновлено в случае обнаружения новых обстоятельств трагедии. Об этом он рассказал в эфире "Говорит Москва". "Если у бывшего командующего Северным флотом есть какие-либо конкретные факты или вновь открывшиеся обстоятельства, он, как любой гражданин, вправе написать соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Если Генеральная прокуратура найдет основания для возбуждения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам, то будет также проведено соответствующее расследование", - сказал Швыткин. Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил, что причиной гибели российской АПЛ "Курск" стало столкновение с подлодкой НАТО. В тот день российские службы зафиксировали, что вместе с "Курском" сигналы бедствия подавала иностранная субмарина, ее, как утверждает Попов, обнаружили у берегов Норвегии. Название этой подлодки он не разгласил. Подробнее — в материале "Газеты.Ru". Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы — из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки.