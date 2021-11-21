Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в министерстве энергетики Белоруссии. "Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом", - говорится в Telegram-канале ведомства. Добавим, что на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ранее также появилась информация, что поставки мощностью 415 МВт ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в это воскресенье. О прекращении коммерческих поставок электроэнергии на Украину из Белоруссии стало известно в среду, 17 ноября. Причины, по которым поставки были приостановлены, официально не сообщались. Однако в тот же день на портале минэнерго Белоруссии опубликовали сообщение следующего содержания: "Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. 17 ноября 2021 года в 10.33 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети действием автоматики. Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме". 19 ноября в 14:04 первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть. Информацию о возобновлении импорта электроэнергии из Белоруссии подтвердили и в компании "Укрэнерго". Там также уточнили, что по состоянию на утро 21 ноября объемы поставок составляют 415 МВт ч."Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час", - свидетельствуют данные на сайте предприятия. Напряжение на границе, напряжение в сети В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. До 16 ноября включительно мощность поставок преимущественно составляла 415 МВт ч, заявка на такую же мощность была подана на 17 ноября. Приостановка экспорта электроэнергии произошла на фоне миграционного кризиса. Власти Украины решили усилить охрану границы с Белоруссией: они опасаются, что беженцы попробуют перейти границу, чтобы направиться в страны ЕС. Тем не менее, прогнозы опрошенных "Газетой.Ru" экспертов подтвердились: они ожидали, что прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину не будет носить долгосрочный характер. Дело в том, что из-за энергетического бойкота прибалтийских стран бюджет Белоруссии недополучает миллионы долларов. "Белоруссия получает весомый доход за экспорт электроэнергии с собственной АЭС. Так, поставленные в начале ноября 500 мВт ч электроэнергии стоили Украине порядка $40-50 мВт ч. Совокупный же объем обошелся Киеву около $1 млн ежедневно. Для Минска мировой энергетический кризис стал своего рода подарком", - отметил старший эксперт Института экономики и финансов Сергей Кондратьев. Эксперт добавил, что производимые на первом энергоблоке белорусской АЭС 1,2 мВт ч топлива чрезвычайно трудно реализовать на внутреннем рынке. Российский же рынок никак не может компенсировать Минску прибалтийский и украинский маршруты ввиду фиксированной ставки 2,5 тыс. рублей мВт ч (около $30 за мВт ч). Для сравнения, средние оптовые цены в странах Балтии сейчас составляют около $80-100 мВт ч. Газовый кризис, дефицит угля Украина испытывает общий дефицит энергоресурсов. В частности, проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще в середине июля, когда 11 энергоблоков приостановили работу. В октябре 2021 года основной импорт осуществлялся из РФ. С 1 ноября Россия отказалась поставлять Украине уголь. 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что энергокризиса не будет: в страну направляются семь судов с углем (одно из которых уже прибыло), запущены два блока АЭС.