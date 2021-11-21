В России отменят или сократят более 40 поездов

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) заявили о скорых отменах или сокращениях курсирования 44 пассажирских поездов, сообщило агентство РБК. Это касается одного «Экспресса» Москва — Петербург, «Стрижей» Москва — Нижний Новгород, «Белых ночей» Петербург — Вологда и других маршрутов. Причиной изменений графика послужило падение спроса среди пассажиров.
Скоро билеты на эти ж/д маршруты продавать перестанут. В случае необходимости и повышения спроса графики движения поездов могут снова измениться, заявили в ФПК.
«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — добавили в компании.
Там отметили, что на всех изменённых маршрутах курсируют альтернативные поезда.
Тем не менее в новогодний период в компании планируют запустить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям. Больше составов пойдёт между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.