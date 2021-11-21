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В России отменят или сократят более 40 поездов

Секрет Фирмы
3 часа назад

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) заявили о скорых отменах или сокращениях курсирования 44 пассажирских поездов, сообщило агентство РБК. Это касается одного «Экспресса» МоскваПетербург, «Стрижей» Москва — Нижний Новгород, «Белых ночей» Петербург — Вологда и других маршрутов. Причиной изменений графика послужило падение спроса среди пассажиров.

В России отменят или сократят более 40 поездов
Фото: ТАССТАСС

Скоро билеты на эти ж/д маршруты продавать перестанут. В случае необходимости и повышения спроса графики движения поездов могут снова измениться, заявили в ФПК.

«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — добавили в компании.

Там отметили, что на всех изменённых маршрутах курсируют альтернативные поезда.

Тем не менее в новогодний период в компании планируют запустить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям. Больше составов пойдёт между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока.

Другое,Федеральная пассажирская компания,
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