В России отменят или сократят более 40 поездов

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) заявили о скорых отменах или сокращениях курсирования 44 пассажирских поездов, сообщило агентство РБК. Это касается одного «Экспресса» Москва — Петербург, «Стрижей» Москва — Нижний Новгород, «Белых ночей» Петербург — Вологда и других маршрутов. Причиной изменений графика послужило падение спроса среди пассажиров.

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Скоро билеты на эти ж/д маршруты продавать перестанут. В случае необходимости и повышения спроса графики движения поездов могут снова измениться, заявили в ФПК.

«В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности», — добавили в компании.

Там отметили, что на всех изменённых маршрутах курсируют альтернативные поезда.