Сборная России по футболу показала видео из раздевалки после поражения

Сборная России по футболу показала видео после поражения в матче с Хорватией . Соответствующие кадры публикует телеканал «Москва 24». На них видно, как расстроенные исходом встречи игроки сидят в помещении для переодевания.

Напомним, матч в рамках заключительного отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборной России и Хорватии состоялся 14 ноября и завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов. На 81-й минуте игры мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. После поражения российской команде придется пробивать себе путевку в Катар через стыковые матчи.