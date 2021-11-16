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Сборная России по футболу показала видео из раздевалки после поражения

Александр Кузьмин
6 часов назад

Сборная России по футболу показала видео после поражения в матче с Хорватией. Соответствующие кадры публикует телеканал «Москва 24». На них видно, как расстроенные исходом встречи игроки сидят в помещении для переодевания.

Напомним, матч в рамках заключительного отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборной России и Хорватии состоялся 14 ноября и завершился со счетом 1:0 в пользу хорватов. На 81-й минуте игры мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. После поражения российской команде придется пробивать себе путевку в Катар через стыковые матчи.

Видео,Федор Кудряшов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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