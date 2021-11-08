Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах

Пресс-служба РФС объявила об изменении списка игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. По медицинским причинам из состава выведены защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. В то же время в сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.