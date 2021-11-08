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Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах

Чемпионат.com
19 часов назад

Пресс-служба РФС объявила об изменении списка игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. По медицинским причинам из состава выведены защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. В то же время в сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

Самошников и Захарян не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.

Состав сборной России:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван СергеевКрылья Советов» Самара).

Другое,Илья Самошников,Арсен Захарян,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Никита Хайкин,Зелимхан Бакаев,Илья Лантратов,Федор Смолов,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Иван Сергеев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Ильзат Ахметов,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Данил Круговой,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Локомотив,ЦСКА,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,
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