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Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко

Lenta.ru
23 часа назад

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщает Baza.

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко
Фото: Lenta.ruLenta.ru

55-летний политик неделю назад был госпитализирован с коронавирусом, и вечером 7 ноября скончался в реанимации.

Сергей Шматко возглавлял Минэнерго РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013-м его назначили на должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

7 ноября стало известно о смерти последнего в истории министра путей сообщения России и бывшего вице-президента РЖД Вадима Морозова. Ему было 67 лет. Причина смерти не указывалась. Он занимал министерскую должность с октября 2003-го по февраль 2004 года.

Другое,Энергетика,Сергей Шматко,Вадим Морозов,РЖД,Минэнерго,
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