Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Об этом сообщает Baza.

55-летний политик неделю назад был госпитализирован с коронавирусом, и вечером 7 ноября скончался в реанимации.

Сергей Шматко возглавлял Минэнерго РФ с 2008 по 2012 годы. В 2013-м его назначили на должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.