При атаке дронов на резиденцию премьера Ирака пострадали несколько человек

В ночь на 7 ноября особняк премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми был атакован с воздуха неизвестными беспилотными летательными аппаратами. Первым об этом сообщил телеканал Al Arabia. Снаряженный взрывчаткой дрон упал на дом премьер-министра. Позже в минобороны Ирака уточнили, что беспилотников было два, один из них должен был нанести удар по автомобилю чиновника. Второй перехватили и взорвали до атаки. Изначально сообщалось, что аль-Казыми был госпитализирован вместе с другими пострадавшими в ходе нападения. Однако позже премьер написал в Twitter, что с ним все хорошо. "Предательскими ракетами не удивить верующих. Стойкость и находчивость наших героических сил безопасности непоколебимы, поскольку они служат на благо безопасности людей, справедливости и закона. Я в порядке, слава богу, и призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал аль-Казыми. Дом главы иракского правительства расположен в так называемой "зеленой зоне" Багдада, где находятся множество административных зданий, правительственных учреждений, посольства различных стран, в том числе и США. Корреспондент Al Arabia перед атакой сообщал, что слышал звуки выстрелов в районе, где расположен особняк премьера и американская дипмиссия. На кадрах, сделанных очевидцами, действительно слышна стрельба из автоматического оружия. Сообщается, что при атаке на премьер-министра пострадали несколько человек, в основном - сотрудники его охраны. Их точное число неизвестно. Associated Press пишет, что в больнице находятся как минимум семь человек, находившихся в доме во время атаки. По данным Al Hadath, госпитализированы 10 сотрудников сил безопасности. Часть резиденции после взрыва обрушилась. Сам аль-Казыми сейчас находится в укрытии, на въездах в район значительно усилены меры безопасности. Пока что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за покушение. Нападение на дом аль-Казыми произошло на фоне обострения противостояния между силами безопасности Ирака и проиранским шиитским ополчением - их сторонники разбили лагерь на границе "зеленой зоны" Багдада, протестуя против результатов парламентских выборов. Шиитские силы (Силы народной мобилизации - коалиция из нескольких шиитских группировок) содействуют с правительством Ирака в борьбе с ИГ. Однако официальному Багдаду противостоят и другие шиитские формирования, поддерживаемые Ираном. Среди них "Армия Махди", "Хезболла", "Асаиб Ахль аль-Хакк". 5 ноября между сторонниками ополченцев и правоохранительными органами Ирака произошли столкновения. Силовики сначала пытались разогнать протестующих слезоточивым газом, но позже открыли огонь. Как минимум один из демонстрантов погиб, десятки сотрудников сил безопасности пострадали. Ополченцы-шииты и представители других радикальных группировок открыто обвиняли аль-Казыми в пятничных столкновениях и смерти протестующего. Премьер-министр поручил провести расследование, кто именно нарушил приказ, запрещающий стрелять по демонстрантам. Махмуд аль-Рубай, официальный представитель движения Асаиб Ахль аль-Хакк, в свою очередь, выразил мнение, что покушение на премьера могло быть сфальсифицировано. Думаю, это был сфабрикованный взрыв с целью сокрыть вчерашние преступления и отвлечь реакцию общества на них", - заявил он. В США выразили озабоченность произошедшим. "Это очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства. Мы находимся в тесном контакте с иракскими силами безопасности и предложили им свою помощь в расследовании этого нападения", - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.