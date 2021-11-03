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Магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Газета.Ru
4 часа назад

В Москве, по адресу улица академика Скрябина, дом 6, сотрудники Роспотребнадзора опечатали магазин «Магнит» из-за нарушений санитарных норм, введенных для недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш, передает РИА «Новости».

Магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в магазине не соблюдалась социальное дистанцирование, сотрудники не были вакцинированы от коронавируса, складские помещения были захламлены, что не позволяло проводить дезинфекцию. Кроме того, специалисты ведомства зафиксировали нарушение целостности напольного и потолочного покрытия, также клиенты магазина обслуживались без медицинских масок.

В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности, уточнил Лабаш. За указанные нарушения грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Москве, по адресу ул. Белореченская № 36/3, сотрудники Роспотребнадзора опечатали магазин «Дикси» из-за множественных нарушений санитарных норм.

Другое,Дикси,"Магнит",Роспотребнадзор,РИА Новости,
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