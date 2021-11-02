Как выбрать хурму, которая не вяжет

Сезон хурмы открыт. В магазинах и на рынках богатый ассортимент сортов – от азербайджанской и узбекской до испанской и израильской. И покупатели даже в 2021 году продолжают задаваться вечным вопросом — как выбрать сладкую хурму, которая не будет вязать? «Газета.Ru» — о том, как не нарваться на некачественную хурму, что из нее готовить, а кому вообще не стоит ее есть.

Как выбрать хурму

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Принято считать, что спелая хурма должна быть полностью однородного цвета – от ярко-оранжевого до красно-коричневого. Если ближе к ножке плод светлее или имеет зеленоватый оттенок, скорее всего, такая хурма — неспелая и будет вязать. Но у каждого сорта свои тонкости.

Есть два основных вида хурмы: собственно, хурма и хурма-королек. Многие предпочитают именно королек – считается, что эта разновидность хурмы никогда не вяжет. Узнать королек достаточно просто – его плоды более круглые, некрупные, шоколадного цвета внутри.

«Неспелого королька я никогда не видел. Даже если внешне плод зеленоватый, внутри он будет сладкий», — рассказывает «Газете.Ru» Альберт Закиров, московский предприниматель в области овощного бизнеса.

А вот с остальными сортами все не так просто. Чаще всего в сезон на рынках появляется азербайджанская, узбекская и абхазская хурма. В крупных супермаркетах можно найти импортные сорта – испанскую или израильскую.

«Если мы говорим об азербайджанской хурме, то она должна быть темно-оранжевого цвета и достаточно мягкая, чтобы ее можно было есть чайной ложкой», — говорит Альберт Закиров.

Плоды из Узбекистана и Абхазии выглядят иначе – они приплюснутые, и по форме напоминают «ромашку», а внутри зрелые фрукты должны быть коричневыми, как королек. «Эти сорта чаще всего вяжут, но если дать им полежать – дозревают и становятся сладкими. Импортные сорта стоят дороже, но зато практически никогда не вяжут. Израильская хурма – довольно жесткая, но всегда сладкая и к тому же без косточек», — рассказывает Альберт Закиров.

Предприниматель предостерегает россиян от покупки хурмы зимой на уличных прилавках. «Зимой часто можно нарваться на некачественную хурму. Недобросовестные продавцы закупают «некондицию» за копейки на оптовых базах, а потом продают за приличные деньги. Это перемороженные плоды, которые на холоде твердеют и выглядят красиво. Но дома эта хурма согревается и превращается в кашу», — объясняет Альберт Закиров.

Елена Доронкина, основатель сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания GetVegetable.com советует, выбирая хурму, не гнаться за красотой плодов, а, напротив, обратить внимание на недостатки «во внешности». «Полоски на кожуре говорят о сладости фрукта, поэтому не бойтесь брать такую хурму, она наверняка будет сладкая», — говорит она. Доронкина также призывает обратить внимание на листочки и плодоножку. По ее мнению, зрелый невяжущий фрукт под листочками в основании должен быть коричневым, а не оранжевым, а плодоножка — полностью засохшей.

«Если плодоножка высохла не до конца, значит, хурму сняли с дерева недозревшей, и она будет вязать», — объясняет Елена Доронкина.

Что готовить из хурмы

Обычно хурму едят сырой — и в приготовлении сложных блюд практически не используют. Но напрасно — она может стать таким же полноценным ингредиентом для блюда, как другие фрукты.

Для приготовления салатов и гарниров бренд-шеф ресторана «Ноев Ковчег» Сергей Навасартов рекомендует выбирать хурму-королек. «Она более плотная и легко подвергается термической обработке. А вот для муссов и десертов лучше подойдут более мягкие сорта», — говорит он.

В ресторане шеф готовит салат с хурмой и копченой курицей. Для приготовления потребуются копченый цыпленок, микс-салат, хурма, слегка подсохший сыр сулугуни, яйцо, панировочные сухари и масло из-под вяленых томатов. Разберите курицу на волокна, смешайте с микс-салатом и добавьте дольки хурмы. Сулугуни обмакните в яйцо, обваляйте в сухарях, обжарьте на сковороде до золотистой корочки, выложите сверху и полейте маслом. Обязательно подавайте салат горячим.

«В Грузии из хурмы чаще всего делают варенье, компоты и сухофрукты. Лучшая и любимая хурма для грузин – это королек», — говорит Кети Сванадзе, шеф-повар «Есть хинкали, пить вино».

Свежую хурму она рекомендует добавлять в салаты, а вяленую — использовать для приготовления мяса. «Если хурма вяжет, положите ее на сутки в морозилку – она станет мягче, слаще, а вязкость пропадет», — советует шеф-повар. Для приготовления грузинского салата по авторскому рецепту Кети Сванадзе потребуются руккола, большая не вяжущая хурма с плотной мякотью, гранат, молочный сыр сулугуни, грецкий орех, оливковое масло, бальзамический уксус, соль.

Выложите на тарелку рукколу, ломтики тонко надрезанной хурмы, сулугуни тонкими пластами, сверху зерна граната и грецкий орех, предварительно обжаренный в духовке на противне. Сбрызните бальзамическим уксусом, посолите и полейте оливковым маслом.

Как признается шеф-повар сочинского ресторана D.O.M Иван Строителев, ему больше всего нравится хурма сорта «Бычье сердце». «С «Бычьим сердцем» невозможно ошибиться – спелый мягкий плод стопроцентно кажется сладким», — уверен он. По словам шефа, хурма идеально сочетается с молодым запеченным сыром — например, камамбером под вишневым соусом. «И можно смело экспериментировать, добавляя хурму в салаты. Берете классический с пармой, рукколой и бальзамиком, добавляете хурму и страчателлу – получается пушка! К любому вину подойдет», — советует Иван Строителев.

В Азербайджане из хурмы делают заготовки, которые зимой используют как лекарство от кашля, рассказывает Альберт Закиров. «Хурму долго варят без добавления сахара, чтобы вода испарилась и осталась кашеобразная мякоть, и закатывают в банки. Получается живая клетчатка, кладезь витаминов и йода!», — говорит предприниматель.

Шеф-повар Shalom, bar! Константин Борисов считает, что хурму вкуснее всего есть свежей. Но можно и в виде варенья. «Из хурмы можно приготовить варенье и использовать его, например, в бургере с олениной», — делится шеф.

Кому нельзя есть хурму

В плодах хурмы содержатся витамины С, РР, В1, В2, А, много бета-каротина и клетчатки. Съедая два-три плода в день в качестве перекуса, вы обеспечите организм суточной нормой витамина С и бета-каротина. А вот на ночь и в качестве десерта после обеда или ужина хурму лучше не есть, чтобы не провоцировать тяжесть и дискомфорт в животе.

«Хурма содержит трудно перевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар – плотный клубок из растительных волокон», — предупреждает Полина Королева, врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас».

Врач также не рекомендует злоупотреблять хурмой маленьким детям и пожилым людям, а также людям, страдающим сахарным диабетом — из-за высокого содержания сахара.