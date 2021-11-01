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Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Чемпионат.com
16 минут назад

Был объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионата мира 2022 года.

Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вратари: Маринато Гильерме, Сослав Джанаев, Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Никита Хайкин.

Защитники: Арсен Адамов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Фёдор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Сергей Терехов, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Денис Глушаков, Александр Головин, Роман Ежов, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Константин Марадишвили, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Максим Мухин, Дмитрий Полоз, Даниил Фомин, Александр Черников.

Другое,Илья Самошников,Арсен Захарян,Арсен Адамов,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Никита Хайкин,Зелимхан Бакаев,Илья Лантратов,Далер Кузяев,Роман Ежов,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Ильзат Ахметов,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Максим Мухин,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Александр Черников,Денис Глушаков,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Дмитрий Полоз,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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