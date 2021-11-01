Объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Был объявлен итоговый состав сборной России на решающие матчи отбора на чемпионата мира 2022 года.
Вратари: Маринато Гильерме, Сослав Джанаев, Илья Лантратов, Матвей Сафонов, Никита Хайкин.
Защитники: Арсен Адамов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Фёдор Кудряшов, Максим Осипенко, Илья Самошников, Сергей Терехов, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Денис Глушаков, Александр Головин, Роман Ежов, Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов, Арсен Захарян, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Константин Марадишвили, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Максим Мухин, Дмитрий Полоз, Даниил Фомин, Александр Черников.