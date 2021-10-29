Россиян предупредили о появлении нового "игрового" типа финансовых пирамид

Данные о том, что в России набирает популярность новый тип финансовых пирамид, приводит ЦБ в пятницу, 29 октября. Как рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, речь идет о пирамидах в форме "онлайн инвестиционных игр". По его словам, пока таких проектов немного - они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. "Некоторые из них только начинают раскручиваться", - указал собеседник издания. Признаки финансовой пирамиды: - обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую предлагают банки; - непрозрачные механизмы инвестирования средств в компании, предлагающей вкладывать деньги через нее; - обещание выплачивать проценты из средств, поступивших от новых участников; - отсутствие у организации лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также отсутствие информации о компании в реестрах ЦБ. Как работают игры-пирамиды Они привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, отметил Валерий Лях. "Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков - как правило, знакомых или родственников", - рассказал эксперт о механизме игры-пирамиды. То есть в ее основе – принцип сетевого маркетинга. "Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас", - предостерег Лях. Он отметил, что подобные проекты особенно опасны, "потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать". Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, в том числе - электронные платежные средства и криптовалюты. "Компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу", - констатировал глава департамента ЦБ. Большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее, указал Валерий Лях. Такие интернет-проекты предлагают "заработать" с помощью "уникальных трейдеров", способных "за очень короткий срок преумножить ваши деньги". "Это классическая история финансового обмана, только продается она под видом инвестиций на рынке акций или других финансовых инструментов, инвестиций в крипторынок. Высокая волатильность криптовалюты тоже привлекает людей", - констатировал он. "Как только граждане передают криптовалюты или деньги для криптовалюты в такие интернет-проекты, эти средства тут же оказываются в кошельках мошенников, обратно никто ничего не получает", - предупреждает Лях. Какие схемы используют мошенники На волне интереса к цифровым активам появляется множество новых платформ, которые ЦБ расценивает как финансовые пирамиды. Многие из них таковыми и являются, отмечает управляющий партнер юридической компании "Иккерт и партнеры" Павел Иккерт. По его словам, мошенники могут строить пирамиды на основе идей одной из первых онлайн-игр, использующих технологию NFT, — это CryptoKitties, созданная на основе криптовалюты Etherium. CryptoKitties — онлайн-игра, разработанная канадской студией Dapper Labs, в которой игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки оценивается в $250, но может достигать и миллионов. "90% NFT-игр сейчас построены ровно по такому же принципу", - рассказал юрист. Участники такого проекта покупают и продают внутри игры некие вещи за криптовалюту, которые за пределами этой игры никакой стоимости не имеют и никак не могут быть конвертированы во что-либо еще. "Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создается самой игрой. Нет игры - нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем", - пояснил Иккерт. По его словам, бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты обеспечивают и децентрализацию, и анонимность, которые не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки. В свою очередь, эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев отмечает, что люди могут относиться к подобным инвестиционным проектам серьезно, а не как к развлечению.