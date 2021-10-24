«В его руках динамит» Соперник Емельяненко работал вышибалой и служил в Ираке. Федор уничтожил его за 106 секунд

Живая легенда мировых смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко вернулся в клетку. Поединок с участием бойца возглавил первый в истории турнир промоушена Bellator в России. Соперником Последнего императора стал американский тяжеловес Тимоти Джонсон. Перед боем 45-летнего Емельяненко отказывались считать фаворитом, но он в очередной раз удивил всех, оформив невероятный нокаут уже в первом раунде. Подробности новой победы Емельяненко — в материале «Ленты.ру».

Возвращение легенды

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За разговорами о скором уходе из спорта 45-летнего Емельяненко немного теряется тот факт, что однажды боец уже делал это — летом 2012-го. Федор продержался всего год после трех болезненных поражений от Фабрисиу Вердума, Антонио Силвы и Дэна Хендерсона. Закрыв неудачную серию двумя победами над не самыми статусными оппонентами — Джеффом Монсоном и Сатоши Ишии — Последний император завершил карьеру.

Казалось, сделал он это в самый подходящий момент. Ведь ММА — такой вид спорта, в котором нежелание вовремя остановиться заметно, как ни в одном другом. Но прошло всего три года и Емельяненко, тогда еще 39-летний, объявил о возвращении. Фанаты Последнего императора напряглись — не ошибка ли это? Первая победа над Джайдипом Сингхом (бой организовал японский промоушен RIZIN) не прояснила ровным счетом ничего, уж слишком велика была разница в классе соперников.

Зато уже в следующем поединке стало ясно: опасения фанатов не напрасны. Далекий от пика карьеры бразилец Фабио Мальдонадо задал Емельяненко такую трепку, что после боя на него было страшно смотреть. Вероятно, если бы они дрались не в России, Федор никогда не одержал бы победу — вмешался бы рефери. Но после натурального избиения в первом раунде Последний император выжил и победил Мальдонадо судейским решением.

Дальше Емельяненко подписал контракт с Bellator. За два с половиной года Федор провел пять боев — вполне приличный темп, учитывая возраст. Каждый из пяти поединков завершался в первом раунде и нокаутом: в двух Последний император проигрывал (Мэтту Митриону и Райану Бэйдеру), еще трижды побеждал (Фрэнка Мира, Чейла Соннена и Куинтона «Рэмпэйджа» Джексона). Солидная коллекция скальпов, если бы не тот факт, что Миру, Соненну и Джексону на момент боев с Емельяненко в сумме стукнул 121 год. Пик формы этих троих давно прошел — достаточно посмотреть на живот Рэмпэйджа в поединке с Федором.

Емельяненко легко разобрался с некогда грозным соперником — на победу над Джексоном ушла всего половина раунда. Да и значимого урона в том бою россиянин не понес: Куинтон и передвигался-то с трудом, когда уж тут выбрасывать удары! Именно в этот удачный для Федора момент случилась пандемия коронавируса. Временный простой длиной почти в два года — и вот Последний император возвращается. Первый турнир Bellator в России, главный бой против американца Тимоти Джонсона. А болельщики снова гадают: не ошибка ли все это?

«Федор мог выбрать кого-то намного проще и ниже уровнем»

Поводов для переживаний действительно хватает. Первый вопрос, который возник сразу после анонса поединка: почему именно Джонсон? Мало того, что американец гораздо моложе Емельяненко — ему всего 36 — он еще и значительно габаритнее (на взвешивании Тимоти оказался тяжелее на 13 килограммов). В ростере Bellator достаточно менее опасных для Федора соперников, да и вызовы ему сыпались один за другим. Но выбор пал именно на Джонсона.

Тимоти — персонаж крайне интересный, хотя и не обладает большой известностью. В его жизни было многое: он, например, десять лет отслужил в американской армии и даже побывал с миссиями в Ираке и Кувейте. Какое-то время совмещал службу со спортом, но после подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2015-м принял решение сконцентрироваться на спорте. Кстати, в дебютном поединке в промоушене он отправил в нокаут россиянина Шамиля Абдурахимова уже в первом раунде. В сильнейшей организации мира Тимоти провел семь боев и покинул ее с положительным соотношением побед и поражений — 4:3.

С 2018 года американец выступает в Bellator. В 2020 году на короткий срок он вернулся в ряды вооруженных сил: в составе Нацгвардии боец обеспечивал безопасность Миннеаполиса во время суда над полицейским, убившим Джорджа Флойда. Ну и в довершение и без того впечатляющего резюме — Тимоти подрабатывает вышибалой в стрипклубе, а также регулярно тренируется с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

В последнем поединке Джонсон дрался с учеником Емельяненко Валентином Молдавским за титул временного чемпиона Bellator. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Оказалось, на кону стоял не только титул, но и возможность подраться с Последним императором. К счастью для американца, несмотря на поражение, он все же получил право встретиться с легендой в клетке.

«Это интересная история. Когда мы начали искать соперника Федору, у нас был список из 20 человек. Потом он подошел ко мне: "Если Тимоти выиграет у Валентина и станет чемпионом, я хочу бой с ним". Это показывает, на каком уровне он до сих пор хочет драться. Емельяненко мог выбрать кого-то намного проще и ниже уровнем. Но Федор хотел драться с кем-то из рейтинга, для него это было принципиально», — рассказал глава Bellator Скотт Кокер.

«Фаворит — однозначно Джонсон»

Болельщикам вряд ли добавило уверенности интервью Федора перед поединком, в котором он признался, что далек от прежних кондиций. Одно дело допускать эту мысль, пересматривая последние бои легенды, другое — слышать от него самого. «Чувствуется возраст — проседаю по физической силе. Я уже далеко не тот Федор, которым был прежде. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас наверное, половина, или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25-30 лет», — отметил боец.

Умеренный пессимизм по поводу шансов Последнего императора высказывали и другие российские бойцы, делавшие прогнозы на его противостояние с Джонсоном.

«Фаворит — однозначно Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, надо спрашивать у самого Федора после боя», — заявил тяжеловес Сергей Харитонов, также выступающий в Bellator.

«Федор находится в таком возрасте и состоянии, что для него любой бой рискованный. Но я очень хочу, чтобы он выиграл. Сам он, конечно, сейчас процентов на 50 слабее, чем 15 лет назад, когда был на пике. И физически слабее, и мотивации, думаю, у него меньше, и скорость уже не та. Сейчас больше осталось имя», — посчитал Вячеслав Василевский.

Иного мнения об исходе поединка придерживался разве что Александр Шлеменко. Боец посчитал, что разница в габаритах сыграет на руку именно Емельяненко. «Соперник будет неповоротливым в начале. А Федор очень хорош в начале, когда Тимоти в это время очень не хорош. "Спит" какое-то время, ходит просто так. Ну, и мне кажется, он быстро заснет. Думаю, Федор его срубит», — сказал Шлеменко.

«Федор отправил нас в путешествие во времени»

Тимоти Джонсон терпеливо ждал соперника. Емельяненко шел сквозь притихший зал под привычную композицию «Вера вечна, вера славна». Федор снял фирменный аксессуар — большой деревянный крест — и заскочил в клетку.

Главный бой вечера начался! «Федя! Федя! Федя!» — зал взорвался дружным скандированием с первых секунд.

Далее в тексте должен был быть абзац с подробным разбором первого раунда. Но у Федора на этот счет было собственное мнение. После осторожного начала пятиминутки Емельяненко и Джонсон провели несколько размашистых разменов. А на 106-й секунде поединка сбылся прогноз Шлеменко. Американец рухнул на канвас, срубленный мощной контратакующей комбинацией Федора. Три точных удара — и дело сделано. 47-й бой в карьере Последнего императора завершился мощнейшим нокаутом!

Twitter взорвался от сообщений шокированных такой развязкой фанатов.

«В его руках до сих пор динамит! Как он это делает в 45 лет? С ума сойти!», «Это должно было случиться! Емельяненко победил перед родными трибунами», «Бог ты мой! Федор отправил нас в путешествие во времени этим нокаутом», «Федор Емельяненко. Вырубает соперников даже в 45 лет» — писали в сети.

Впечатлен перфомансом Федора был и присутствовавший в зале Хабиб Нурмагомедов (он секундировал двоюродного брата Усмана). «Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

«Я фанат Федора! Считаю его лучшим бойцом всех времен. Джонсон — жесткий парень. Он бил и Конго, и Митриона… И я никогда не видел, чтобы его так нокаутировали. Это невероятно. Думаю, пока дам Федору время, чтобы он отдохнул, а потом мы поговорим», — рассыпался в комплиментах президент Bellator Скотт Кокер.

Емельяненко же остался привычно хладнокровен. Как после нокаута (просто развернулся и зашагал в сторону своего угла от приходящего в себя соперника), так и во время интервью после боя. Не забыл поблагодарить бога и болельщиков, а также отметил победы всех членов своей команды (в турнире принимали участие еще три бойца Fedor Team — Никита Михайлов, Анатолий Токов и Кирилл Сидельников).