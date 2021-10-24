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«В его руках динамит» Соперник Емельяненко работал вышибалой и служил в Ираке. Федор уничтожил его за 106 секунд

Lenta.ru
6 часов назад

Живая легенда мировых смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко вернулся в клетку. Поединок с участием бойца возглавил первый в истории турнир промоушена Bellator в России. Соперником Последнего императора стал американский тяжеловес Тимоти Джонсон. Перед боем 45-летнего Емельяненко отказывались считать фаворитом, но он в очередной раз удивил всех, оформив невероятный нокаут уже в первом раунде. Подробности новой победы Емельяненко — в материале «Ленты.ру».

«В его руках динамит» Соперник Емельяненко работал вышибалой и служил в Ираке. Федор уничтожил его за 106 секунд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Возвращение легенды

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За разговорами о скором уходе из спорта 45-летнего Емельяненко немного теряется тот факт, что однажды боец уже делал это — летом 2012-го. Федор продержался всего год после трех болезненных поражений от Фабрисиу Вердума, Антонио Силвы и Дэна Хендерсона. Закрыв неудачную серию двумя победами над не самыми статусными оппонентами — Джеффом Монсоном и Сатоши Ишии — Последний император завершил карьеру.

Казалось, сделал он это в самый подходящий момент. Ведь ММА — такой вид спорта, в котором нежелание вовремя остановиться заметно, как ни в одном другом. Но прошло всего три года и Емельяненко, тогда еще 39-летний, объявил о возвращении. Фанаты Последнего императора напряглись — не ошибка ли это? Первая победа над Джайдипом Сингхом (бой организовал японский промоушен RIZIN) не прояснила ровным счетом ничего, уж слишком велика была разница в классе соперников.

Зато уже в следующем поединке стало ясно: опасения фанатов не напрасны. Далекий от пика карьеры бразилец Фабио Мальдонадо задал Емельяненко такую трепку, что после боя на него было страшно смотреть. Вероятно, если бы они дрались не в России, Федор никогда не одержал бы победу — вмешался бы рефери. Но после натурального избиения в первом раунде Последний император выжил и победил Мальдонадо судейским решением.

Дальше Емельяненко подписал контракт с Bellator. За два с половиной года Федор провел пять боев — вполне приличный темп, учитывая возраст. Каждый из пяти поединков завершался в первом раунде и нокаутом: в двух Последний император проигрывал (Мэтту Митриону и Райану Бэйдеру), еще трижды побеждал (Фрэнка Мира, Чейла Соннена и Куинтона «Рэмпэйджа» Джексона). Солидная коллекция скальпов, если бы не тот факт, что Миру, Соненну и Джексону на момент боев с Емельяненко в сумме стукнул 121 год. Пик формы этих троих давно прошел — достаточно посмотреть на живот Рэмпэйджа в поединке с Федором.

Емельяненко легко разобрался с некогда грозным соперником — на победу над Джексоном ушла всего половина раунда. Да и значимого урона в том бою россиянин не понес: Куинтон и передвигался-то с трудом, когда уж тут выбрасывать удары! Именно в этот удачный для Федора момент случилась пандемия коронавируса. Временный простой длиной почти в два года — и вот Последний император возвращается. Первый турнир Bellator в России, главный бой против американца Тимоти Джонсона. А болельщики снова гадают: не ошибка ли все это?

«Федор мог выбрать кого-то намного проще и ниже уровнем»

Поводов для переживаний действительно хватает. Первый вопрос, который возник сразу после анонса поединка: почему именно Джонсон? Мало того, что американец гораздо моложе Емельяненко — ему всего 36 — он еще и значительно габаритнее (на взвешивании Тимоти оказался тяжелее на 13 килограммов). В ростере Bellator достаточно менее опасных для Федора соперников, да и вызовы ему сыпались один за другим. Но выбор пал именно на Джонсона.

Тимоти — персонаж крайне интересный, хотя и не обладает большой известностью. В его жизни было многое: он, например, десять лет отслужил в американской армии и даже побывал с миссиями в Ираке и Кувейте. Какое-то время совмещал службу со спортом, но после подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2015-м принял решение сконцентрироваться на спорте. Кстати, в дебютном поединке в промоушене он отправил в нокаут россиянина Шамиля Абдурахимова уже в первом раунде. В сильнейшей организации мира Тимоти провел семь боев и покинул ее с положительным соотношением побед и поражений — 4:3.

С 2018 года американец выступает в Bellator. В 2020 году на короткий срок он вернулся в ряды вооруженных сил: в составе Нацгвардии боец обеспечивал безопасность Миннеаполиса во время суда над полицейским, убившим Джорджа Флойда. Ну и в довершение и без того впечатляющего резюме — Тимоти подрабатывает вышибалой в стрипклубе, а также регулярно тренируется с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

В последнем поединке Джонсон дрался с учеником Емельяненко Валентином Молдавским за титул временного чемпиона Bellator. Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Оказалось, на кону стоял не только титул, но и возможность подраться с Последним императором. К счастью для американца, несмотря на поражение, он все же получил право встретиться с легендой в клетке.

«Это интересная история. Когда мы начали искать соперника Федору, у нас был список из 20 человек. Потом он подошел ко мне: "Если Тимоти выиграет у Валентина и станет чемпионом, я хочу бой с ним". Это показывает, на каком уровне он до сих пор хочет драться. Емельяненко мог выбрать кого-то намного проще и ниже уровнем. Но Федор хотел драться с кем-то из рейтинга, для него это было принципиально», — рассказал глава Bellator Скотт Кокер.

«Фаворит — однозначно Джонсон»

Болельщикам вряд ли добавило уверенности интервью Федора перед поединком, в котором он признался, что далек от прежних кондиций. Одно дело допускать эту мысль, пересматривая последние бои легенды, другое — слышать от него самого. «Чувствуется возраст — проседаю по физической силе. Я уже далеко не тот Федор, которым был прежде. Мне это очень сильно не нравится. От физической силы у меня сейчас наверное, половина, или, может быть, даже одна треть от того, каким я был в 25-30 лет», — отметил боец.

Умеренный пессимизм по поводу шансов Последнего императора высказывали и другие российские бойцы, делавшие прогнозы на его противостояние с Джонсоном.

«Фаворит — однозначно Джонсон. Он моложе, а в этом противостоянии возраст играет ключевую роль. Последний ли это бой Емельяненко, надо спрашивать у самого Федора после боя», — заявил тяжеловес Сергей Харитонов, также выступающий в Bellator.

«Федор находится в таком возрасте и состоянии, что для него любой бой рискованный. Но я очень хочу, чтобы он выиграл. Сам он, конечно, сейчас процентов на 50 слабее, чем 15 лет назад, когда был на пике. И физически слабее, и мотивации, думаю, у него меньше, и скорость уже не та. Сейчас больше осталось имя», — посчитал Вячеслав Василевский.

Иного мнения об исходе поединка придерживался разве что Александр Шлеменко. Боец посчитал, что разница в габаритах сыграет на руку именно Емельяненко. «Соперник будет неповоротливым в начале. А Федор очень хорош в начале, когда Тимоти в это время очень не хорош. "Спит" какое-то время, ходит просто так. Ну, и мне кажется, он быстро заснет. Думаю, Федор его срубит», — сказал Шлеменко.

«Федор отправил нас в путешествие во времени»

Тимоти Джонсон терпеливо ждал соперника. Емельяненко шел сквозь притихший зал под привычную композицию «Вера вечна, вера славна». Федор снял фирменный аксессуар — большой деревянный крест — и заскочил в клетку.

Главный бой вечера начался! «Федя! Федя! Федя!» — зал взорвался дружным скандированием с первых секунд.

Далее в тексте должен был быть абзац с подробным разбором первого раунда. Но у Федора на этот счет было собственное мнение. После осторожного начала пятиминутки Емельяненко и Джонсон провели несколько размашистых разменов. А на 106-й секунде поединка сбылся прогноз Шлеменко. Американец рухнул на канвас, срубленный мощной контратакующей комбинацией Федора. Три точных удара — и дело сделано. 47-й бой в карьере Последнего императора завершился мощнейшим нокаутом!

Twitter взорвался от сообщений шокированных такой развязкой фанатов.

«В его руках до сих пор динамит! Как он это делает в 45 лет? С ума сойти!», «Это должно было случиться! Емельяненко победил перед родными трибунами», «Бог ты мой! Федор отправил нас в путешествие во времени этим нокаутом», «Федор Емельяненко. Вырубает соперников даже в 45 лет» — писали в сети.

Впечатлен перфомансом Федора был и присутствовавший в зале Хабиб Нурмагомедов (он секундировал двоюродного брата Усмана). «Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

«Я фанат Федора! Считаю его лучшим бойцом всех времен. Джонсон — жесткий парень. Он бил и Конго, и Митриона… И я никогда не видел, чтобы его так нокаутировали. Это невероятно. Думаю, пока дам Федору время, чтобы он отдохнул, а потом мы поговорим», — рассыпался в комплиментах президент Bellator Скотт Кокер.

Емельяненко же остался привычно хладнокровен. Как после нокаута (просто развернулся и зашагал в сторону своего угла от приходящего в себя соперника), так и во время интервью после боя. Не забыл поблагодарить бога и болельщиков, а также отметил победы всех членов своей команды (в турнире принимали участие еще три бойца Fedor Team — Никита Михайлов, Анатолий Токов и Кирилл Сидельников).

Вряд ли после подобного результата Емельяненко повесит перчатки на гвоздь. А значит, у фанатов Последнего императора снова будет повод для переживаний. Но разве эти переживания не стоят столь ярких побед?

Другое,Джордж Флойд,Райан Бэйдер,Тимоти Джонсон,Фрэнсис Нганну,Вячеслав Василевский,Скотт Кокер,Валентин Молдавский,Кирилл Сидельников,Джайдип Сингх,Мэтт Митрион,Дэн Хендерсон,Шамиль Абдурахимов,Фабио Мальдонадо,Хабиб Нурмагомедов,Никита Михайлов,Сергей Харитонов,Александр Шлеменко,Джефф Монсон,Федор Емельяненко,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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