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Дизайнер переснял сцену из «Игры в кальмара» в российских реалиях. Видео

Александр Кузьмин
9 часов назад

Дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев переснял одну из сцен южнокорейского сериала «Игра в кальмара» в российских реалиях. Видео размещено в Instagram-аккаунте designbyfeo.

В ролике запечатлен момент детской игры «Тише едешь – дальше будешь» на фоне российских многоэтажек. Огромную куклу-ведущую с горящими глазами дизайнер заменил на матрешку. По словам создателя ролика, он был произведен с помощью компьютерной графики.

Дорама «Игра в кальмара», стартовавшая на Netflix, стала самым популярным сериалом на платформе. На него подписалось более 18,5 миллионов человек.

Видео,Netflix,
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