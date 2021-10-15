Дизайнер переснял сцену из «Игры в кальмара» в российских реалиях. Видео

Дизайнер из Якутии Феоктист Алексеев переснял одну из сцен южнокорейского сериала «Игра в кальмара» в российских реалиях. Видео размещено в Instagram-аккаунте designbyfeo.

В ролике запечатлен момент детской игры «Тише едешь – дальше будешь» на фоне российских многоэтажек. Огромную куклу-ведущую с горящими глазами дизайнер заменил на матрешку. По словам создателя ролика, он был произведен с помощью компьютерной графики.