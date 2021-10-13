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90-летний актер из сериала «Звездный путь» отправился в космос

Lenta.ru
16 часов назад

90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь», отправился в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Об этом сообщает TMZ.

Корабль с Шетнером успешно приземлился в 18:00 по московскому времени. Второй пилотируемый полет корпорации Джеффа Безоса с туристом на борту продлился около 11 минут. Отмечается, что канадский артист стал самым возрастным человеком, побывавшим в космическом пространстве.

Вместе с актером в космос на суборбитальном корабле New Shepard отправились вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер НАСА Крис Бошуизен, а также вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз. Подготовка членов экипажа заняла всего несколько дней. Корабль управлялся с Земли.

20 июля этого года основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил десятиминутный полет в космос на корабле его компании New Shepard. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен.

«Звездный путь», или «Стартрек», — научно-фантастическая сага о путешествиях в космосе. Продюсер и режиссер Джей Джей Абрамс перезапустил франшизу: в 2009, 2013 и 2016 годах вышли новые полнометражные фильмы, в которых роль капитана Кирка исполнил актер Крис Пайн.

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