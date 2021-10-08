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ЦБ отозвал лицензию у "Орбанка"

Газета.Ru
10 часов назад

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у АО "Орбанк" с пятницы, 8 октября. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. "По величине активов кредитная организация занимала 289-е место в банковской системе России", - заявили в ЦБ. Согласно данным регулятора, деятельность "Орбанка" была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ее собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная часть кредитного портфеля. Также был ряд причин, повлекших лишение лицензии. Например, выявлены нарушения требований нормативных актов ЦБ касательно противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем. Клиентов юридического лица предупредили, что данный банк был участником системы страхования вкладов. В связи с чем суммы вкладов смогут вернуть в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн. рублей в совокупности на одного вкладчика. "Объединенный резервный банк" был зарегистрирован 23 ноября 1990 года. Последняя новость на его сайте была размещена 11 августа текущего года, в которой написали про "Раскрытие бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2021". Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка "Платина".

ЦБ отозвал лицензию у "Орбанка"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,КБ "Платина",Орбанк,Центральный банк России,
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