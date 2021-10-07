В России изменили правила выезда детей за границу

МВД России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что теперь родитель сможет указывать конкретный список стран, которые будут недоступны для несовершеннолетнего ребенка. Также можно будет установить, запрещается ли полностью выезд за рубеж до 18 лет, либо ограничиться конкретными сроками. Раньше можно было указать только разрешенные страны и сроки, но не наоборот. Изменения в порядке выезда несовершеннолетних за границу анонсировала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Предыдущий порядок выезда детей за границу вступил в силу 12 июня 2019 года. Родители, опекуны или усыновители могут подать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Пограничная служба теперь такие документы принимать не будет.