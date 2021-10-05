Президент Российской премьер-лиги ушёл с должности. Ему выплатят 12 млн рублей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ушёл с должности. Он занимал её 14 лет. Исполнять обязанности главы лиги будет руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц. Об этом сообщил «Спорт Экспресс». При этом РПЛ придётся выплатить Прядкину 12 млн рублей за два года, которые он не успел доработать. В конце сентября издание Sport 24 сообщило , что на общем собрании РПЛ руководители российских футбольных клубов выдвинут вотум недоверия президенту лиги Сергею Прядкину, если он не покинет пост по собственному желанию. 5 октября Ашот Хачатурянц после собрания заявил журналистам, что его назначили и.о. главы РПЛ, а Прядкин сам подал в отставку. «Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги. Сергей Геннадьевич Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия. Почему подал? На этой части заседания меня не было», — заявил Хачатурянц. Журналист Иван Карпов отметил в своём Telegram-канале, что РПЛ обязалась выплатить Прядкину зарплату за те два года, которые он не успел доработать. В месяц бывший глава лиги получал 500 000 рублей. Таким образом, общая сумма выплат составит 12 млн рублей. В свою очередь, Ашот Хачатурянц решил отказаться от зарплаты на время работы в качестве и.о. президента РПЛ, сообщили источники «РБК Спорта». Кроме того, в случае победы на предстоящих выборах главы лиги он откажется от зарплаты на период, в течение которого ранее её планировалось выплачивать Сергею Прядкину. Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. В марте 2020 его переизбрали на новый срок. Ранее «Секрет» писал , что Российская премьер-лига запросила за трансляцию матчей чемпионата минимум 4 млрд рублей. Именно столько составил порог для участия в конкурсе на получение телевизионных прав. Помимо нынешнего владельца прав «Матча ТВ», в тендере примут участие «Яндекс», Start и Okko. «Матч ТВ» владеет эксклюзивными правами на показ матчей РПЛ с 2014 года. По соглашению, срок которого истекает в 2021 году, телеканал платит 1,7 млрд рублей ежегодно. Холдинг уже предложил Премьер-лиге новый контракт на 4 млрд рублей, однако президент РПЛ Сергей Прядкин это предложение отклонил. Позже стало известно, что телеканал «Матч ТВ» заплатит 14,3 млрд рублей за четыре года и получит эксклюзивные права на показ матчей РПЛ. Фото: РПЛ