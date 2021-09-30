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МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за границу

Газета.Ru
2 часа назад

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в ходе пресс-конференции рассказала о готовых новшествах в законодательстве в вопросе выезда несовершеннолетних за границ, сообщает РИА "Новости". Изменения коснутся случаев, в которых один из родителей выступает против поездок ребенка с другим родителем. По словам Казаковой, тот родитель, который заявил о своем несогласии, "сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее". "Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть", - добавила она. 12 июня 2019 года в России вступил в силу новый порядок выезда детей за границу. Родители, опекуны или усыновители могут подать заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД. Пограничная служба теперь такие документы принимать не будет.

МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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