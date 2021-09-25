Извержение вулкана Кумбре-Вьеха сняли на видео

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается в районе испанского острова Пальма. Сейсмическая активность наблюдается уже в течение недели.
На кадрах, снятых Ruptly в пятницу, видно, как потоки лавы добрались до близко расположенных к горе домов, а дым затянул небо над островом.
На острове работают экстренные службы. Власти уже эвакуировали около 6000 человек из зоны бедствия, однако мероприятия по вывозу жителей продолжаются. Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес сообщил, что около 400 домов были полностью разрушены в результате извержения.