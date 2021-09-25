Извержение вулкана Кумбре-Вьеха сняли на видео

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха продолжается в районе испанского острова Пальма. Сейсмическая активность наблюдается уже в течение недели.

На кадрах, снятых Ruptly в пятницу, видно, как потоки лавы добрались до близко расположенных к горе домов, а дым затянул небо над островом.