Центр Чумакова модернизировал производство для выпуска «КовиВака»

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, которое позволяет нарастить мощности производства вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

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По словам директора центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки.

«Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза», — добавил он.

Ишмухаметов уточнил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, до конца года планируется произвести дополнительно 2,5 млн доз.