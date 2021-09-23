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Центр Чумакова модернизировал производство для выпуска «КовиВака»

Газета.Ru
2 часа назад

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, которое позволяет нарастить мощности производства вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Центр Чумакова модернизировал производство для выпуска «КовиВака»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам директора центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки.

«Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза», — добавил он.

Ишмухаметов уточнил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз, до конца года планируется произвести дополнительно 2,5 млн доз.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что выпуск вакцины от коронавируса «КовиВак» приостановлен на несколько месяцев. Также сообщалось, что разработчик препарата закрыл на модернизацию площадку, где производится сырье для вакцины. Новые партии вакцины не вводились в обращение с 28 августа по 22 сентября.

Другое,Минобрнауки,РАН,ИТАР-ТАСС,
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