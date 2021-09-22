Как в России отреагировали на слова Эрдогана об аннексии Крыма

Вечером 21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Анкара не признает Крым российской территорией. Эрдоган напомнил, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и в связи с этим не признает аннексию Крыма. Он также отметил, что международному сообществу следует прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Высказывания Эрдогана вызвали бурную реакцию среди российских политиков. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва сожалеет, что турецкий лидер допускает такие высказывания в то время, когда идет подготовка его визита в Россию. "Что касается этой позиции, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем работать с турецкой стороной", - сказал Песков. Он добавил, что, очевидно, слова Эрдогана адресованы именно российскому руководству. Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в ответ на заявления Эрдогана вспомнил пословицу про халву. "Вспоминается русская пословица: "Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет". Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится", - сказал сенатор. Он добавил, что Крым навсегда останется в составе России, а турецкому президенту стоит взглянуть на ситуацию реально. В самом Крыму также критически отреагировали на слова Эрдогана. "Недружественные выпады в отношении России Эрдогану могут дорого обойтись, и таких-то примеров в истории уже немало", - сказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его мнению, Анкара опять "наступает на те же грабли" в вопросе территориальной принадлежности полуострова. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что Анкара спекулирует на теме Крыма вместо того, чтобы прислать туда делегацию и убедиться, как живут крымчане после присоединения к России. По мнению Умерова, турецкие власти не хотят слышать крымских татар, хотя защищают их права на словах. Общественник уверен, что признание Крыма в составе России придало бы новый виток развитию экономического сотрудничества между Москвой и Анкарой. Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина заявила, что Крым был "турецкой вотчиной" до 2014 года, Анкара рассматривала его как плацдарм для экспансии на Северный Кавказ и Причерноморье. А крымских татар воспринимала фактически своей диаспорой. "Однако турецкие планы были разрушены после крымского референдума и возвращения полуострова в состав России. Вероятно, Эрдогану следует усвоить, что никакими громкими заявлениями, подрывными действиями с использованием части крымских татар, невозможно вновь вернуть Крым в прежнее состояние турецкой вотчины", - сказала она. Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что Эрдоган вспомнил про крымский вопрос в связи с текущей ситуацией в Сирии. По словам Семенова, ВКС России сейчас активизировали авиаудары по позициям террористов в Идлибе, где находятся и турецкие войска. Кроме того, некоторые группировки боевиков пользуются поддержкой Анкары. Слова Эрдогана об аннексии Крыма пришлись по душе в Киеве. Как сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, он поблагодарил своего турецкого коллегу за высказанную на Генассамблее позицию.