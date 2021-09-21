Экономист объяснил, когда доллар в России вновь будет стоить 30 рублей

Борис Хейфец сказал НСН, что к концу года курс доллара может приблизиться к 75 рублям при том, что его реальная расчетная цена меньше 60 рублей. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что доллар в России когда-нибудь вновь будет стоить 30 рублей, однако объяснил, как это сделать. Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5,0% до 5,8%. Кроме того, ведомство пересмотрело прогноз среднегодового курса национальной валюты на 2021 год до 73,6 руб. за доллар с 72,8 руб. в июльской версии прогноза. «Спрашивать не будет!» Экономист опасается, что Набиуллина захочет обрушить рубль«Я могу ответить шуткой. Если доллар вырастет до 300 рублей, а потом будет деноминация на 10, то тогда доллар будет по 30. Но надо понимать, что это нереально. Сейчас говорят, что реальная расчетная цена при такой стоимости нефти меньше 60. Но вряд ли стоит опускать, потому что бюджет тогда не балансируется. У нас есть расходы и доходы, и очень хороший способ свести его с профицитом или хотя бы сделать бездефицитным – это небольшая девальвация. Мне кажется, что такого (курса в 30 рублей за доллар – прим. НСН) ожидать не стоит, но было бы большим достижением сохранение какой-то стабильности валютного курса, чтобы колебания не были большими. Отчасти и от этого падает наша доля в мировых показателях, в частности ВВП, потому что они считаются в валюте», - сказал Хейфец. Комментируя прогноз Минэкономразвития, он допустил, что доллар к концу года может стоить 75 рублей. «Это (у Минэкономразвития - прим. НСН) оптимистический прогноз, потому что курс доллара к рублю зависит от ожиданий потребителей и населения, а здесь заявляют, что темпы инфляции растут, значит, будет обесценивание национальной валюты. Это может привести к тому, что курс будет выше прогнозов Минэкономразвития и может подойти к 75 рублям», - пояснил профессор. При этом Хейфец рассказал и о факторах, укрепляющих курс рубля. «Но, с другой стороны, есть и другие факторы, которые влияют на укрепление рубля. Это сохраняющиеся высокие цены на нефть, очень высокие цены на газ, достаточно высокие – на металлы. Здесь целая группа факторов, и все может быть», - заключил собеседник НСН. Глава Минэкономразвития заявил о грядущем укреплении рубля Со своей стороны, экономист Михаил Хазин заявил «Радиоточке НСН», что скептически относится к заявлениям Минэкономразвития по курсу рубля, поскольку его судьба зависит от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Если захочет Набиуллина обрушить рубль, она его обрушит, и Минэкономразвития спрашивать не будет», - предупредил он.