Следовавший в Анталью российский самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Сочи, из-за того, что в полете одной из пассажирок стало плохо, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Уточняется, что борт летел из Антальи в Екатеринбург. "На борту воздушного судна женщине была оказана первая медицинская помощь членами экипажа и врачом из числа пассажиров", - говорится в сообщении. Однако спасти женщину не удалось - она скончалась еще до прибытия в аэропорт, уточнили в "Уральских авиалиниях". В настоящий момент воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершей пассажиркой, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что пассажир, летевший в Москву из киргизского города Тамчы, умер в самолете от эпилептического припадка. Во время полета над Нижним Новгородом пилот подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие. Через 20 минут воздушное судно приземлилось, там его встретила скорая помощь. Несмотря на попытки медиков реанимировать пациента не смогли, мужчина скончался.