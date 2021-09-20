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Самолет Анталья - Екатеринбург экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки

Газета.Ru
4 часа назад

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил вынужденную посадку в Сочи, из-за того, что в полете одной из пассажирок стало плохо, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Уточняется, что борт летел из Антальи в Екатеринбург. "На борту воздушного судна женщине была оказана первая медицинская помощь членами экипажа и врачом из числа пассажиров", - говорится в сообщении. Однако спасти женщину не удалось - она скончалась еще до прибытия в аэропорт, уточнили в "Уральских авиалиниях". В настоящий момент воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершей пассажиркой, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что пассажир, летевший в Москву из киргизского города Тамчы, умер в самолете от эпилептического припадка. Во время полета над Нижним Новгородом пилот подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку из-за мужчины, у которого резко ухудшилось самочувствие. Через 20 минут воздушное судно приземлилось, там его встретила скорая помощь. Несмотря на попытки медиков реанимировать пациента не смогли, мужчина скончался.

Следовавший в Анталью российский самолет экстренно сел из-за смерти пассажирки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Уральские авиалинии,Интерфакс,
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