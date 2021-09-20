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Кадыров побеждает на выборах главы Чечни

Газета.Ru
3 часа назад

Действующий глава Республики Чечня Рамзан Кадыров по итогам обработки 100% протоколов набирает 99,7% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Росси (ЦИК). Отмечается, что кандидат от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Иса Хаджимурадов набирает 0,15% голосов, кандидат от КПРФ Халид Накаев — 0,12%. Согласно российскому законодательству, для победы кандидату в губернаторы необходимо набрать по меньше мере 50% плюс один голос. Ранее сообщалось, что "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Крыму. Также стало известно, что действующий врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 86,81% голосов на выборах губернатора региона по результатам обработки 100% протоколов. Выборы депутатов в Госдуму завершились 19 сентября. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Кадыров побеждает на выборах главы Чечни
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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