Космические туристы SpaceX пожаловались на холодную пиццу

Участники первой гражданской миссии Crew Dragon американской компании SpaceX рассказали в Twitter, чем питаются в космосе. «Не могу поверить, что мы едим холодную пиццу в космосе. Это невероятно!» — заметил один из участников полёта. В ответ американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск поговорил с космическими туристами и пообещал им исправить недочёты. Астронавты поделились , что из продуктов у них есть пицца, паста болоньезе, мясные чипсы, бекон, мятно-шоколадные конфеты, рисовые крекеры, свежие овощи и многое другое, а из напитков — чай и кофе. Как отметил Republic World, Маск пообещал, что в следующий раз на корабле будут прибор для разогрева еды и бесплатный Wi-Fi. Миллиардер добавил, что у участников миссии всё хорошо. 15 сентября частная миссия Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon отправилась в космос. На борту находятся миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски. По планам, корабль будет находиться на низкой околоземной орбите трое суток. 18 сентября команда опубликовала видео, на котором Семброски играет на укулеле на орбите. На кадрах также видно, как Проктор показывает свой рисунок капсулы корабля Crew Dragon. Ранее «Секрет» писал , что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от продажи своего последнего дома. Фото: Pixabay, Pixabay License