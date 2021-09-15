ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины

В ходе расследования диверсии на газопроводе в Севастополе установлена связь организации «Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности.
Отмечается, что украинская разведка через указанную организацию также пыталась организовать протесты на территории Крыма против действий властей и правоохранителей.
По данным ФСБ в июне текущего года исполнители диверсии прибыли в украинский Херсон, где сотрудники ГУР обучили их тому, как взорвать газопровод. За совершение преступления военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение в размере $2000. Взрывное устройство было доставлено в Крым в июле.
Российским силовикам удалось установить личности, причастные к перевозке.
«Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский», — говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что инициатором диверсии был начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, которые участвовал в акции в 2016 году.
23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии заместителю председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариману Джелялову, причастному к произошедшему и задержанному 4 сентября, предъявили обвинение в диверсии.