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ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины

Газета.Ru
5 часов назад

В ходе расследования диверсии на газопроводе в Севастополе установлена связь организации «Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Федеральной службы безопасности.

ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что украинская разведка через указанную организацию также пыталась организовать протесты на территории Крыма против действий властей и правоохранителей.

По данным ФСБ в июне текущего года исполнители диверсии прибыли в украинский Херсон, где сотрудники ГУР обучили их тому, как взорвать газопровод. За совершение преступления военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение в размере $2000. Взрывное устройство было доставлено в Крым в июле.

Российским силовикам удалось установить личности, причастные к перевозке.

«Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы «Таврия» – Виктор Зелинский», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что инициатором диверсии был начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов, которые участвовал в акции в 2016 году.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Впоследствии заместителю председателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариману Джелялову, причастному к произошедшему и задержанному 4 сентября, предъявили обвинение в диверсии.

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