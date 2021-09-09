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Джигурда хочет подраться с Александром Емельяненко

Газета.Ru
3 часа назад

Российский актер Никита Джигурда рассказал, что он хочет провести поединок с Александром Емельяненко, передает «Спорт-Экспресс».

Джигурда заявил о желании драться с Александром Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не будем скрывать, что есть люди, которые знают, что проиграют, но им платят так, что им на лекарства и жизнь хватит, и они выходят на бой. И я готов выйти против Александра Емельяненко», — заявил Джигурда.

Также Джигурда отметил, что ему надо шесть месяцев на подготовку, а бой должен пройти по правилам бокса.

«Моя подготовка заключается в том, что я десять дней медитирую, а не бухаю. Я каждую рюмку выпиваю не просто ради радости, а чтобы погрузиться в состояние некоего транса», — добавил он.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Александр Емельяненко, говоря об отношениях с братом Федором, заявил о желании подраться с ним.

Другое,Александр Емельяненко,Никита Джигурда,
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