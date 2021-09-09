Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники. Об этом РИА Новости рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, банк выявил новую схему действий преступников. Злоумышленники в письме уточняют, что открепление произошло из-за технического сбоя, и предлагают заново пройти регистрацию на портале и уплатить госпошлину. При этом ссылка, указанная в письме ведет на принадлежащий преступникам сайт-клон госуслуг.

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Кузнецов отметил, что самой большой добычей преступников могут стать персональные данные жертвы, после чего на нее можно оформить кредит или микрозайм. Чтобы обезопасить себя от этого, топ-менеджер посоветовал настроить в личном кабинете вход с подтверждением по sms, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Кроме того, он напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике — бесплатная услуга.

Если же мошенники все-таки завладели персональными данными, Кузнецов рекомендовал срочно изменить пароль доступа к сайту госуслуг и сообщить о случившемся в техподдержку портала.

7 сентября Кузнецов рассказал «Ленте.ру», что главным инструментом мошенников по-прежнему являются телефонные звонки, в то же время они в качестве дополнительных инструментов активно используют другие, неголосовые каналы: электронную почту, SMS, мессенджеры. В частности, мошенники присылают клиентам электронные письма от имени банка: на бланке, с подписями и печатями. В этих письмах они пишут, что клиент стал «жертвой мошеннических действий», и теперь «требуется выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета». В письме указан номер нового счета, который открыли сами мошенники. Именно на этот счет клиенту необходимо срочно перевести свои деньги для безопасности.