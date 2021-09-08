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Bloomberg: "Газпром" начнет поставки газа по "Северному потоку – 2" с октября

Газета.Ru
4 часа назад

Компания "Газпром" планирует начать поставки газа по первой нитке трубопровода "Северный поток – 2" с 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом сроки фактического поступления газа в газотранспортную систему Европы будут зависеть от решения регулятора Германии, отметили в агентстве. В то же время цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила $670 за тысячу кубометров. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах, а также нежелание "Газпрома" заметно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска "Северного потока — 2". Ранее эксперты прогнозировали, что "Газпром" рассчитывает запустить первую нитку газопровода "Северный поток — 2", который пойдет, минуя Украину, уже в сентябре, а по второй нитке — через два-три месяца (в ноябре, как раз к отопительному сезону в ЕС). "Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором запуске "Северного потока — 2", а оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.

Bloomberg: "Газпром" начнет поставки газа по "Северному потоку – 2" с октября
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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