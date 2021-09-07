«Было очень холодное начало месяца, давно такого не было. За 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной. Были отдельные холодные ночи, а тут вся пятидневка. В воскресенье температура была точно такая же, какой она должна быть 5 октября по климату. На целый месяц погода оторвалась от степенного и важного климата. Она прям разгулялась, что называется, не в лучшую сторону», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.