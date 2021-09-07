Первые дни сентября в Москве стали самыми холодными с начала века. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Было очень холодное начало месяца, давно такого не было. За 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной. Были отдельные холодные ночи, а тут вся пятидневка. В воскресенье температура была точно такая же, какой она должна быть 5 октября по климату. На целый месяц погода оторвалась от степенного и важного климата. Она прям разгулялась, что называется, не в лучшую сторону», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС.
Ранее Вильфанд предупредил россиян о погодной аномалии в регионах Центрального федерального округа. Синоптик Евгений Тишковец предрекал Москвичам в начале осени июльскую погоду, пишет Дни.ру. О заморозках в Подмосковье также предупредило МЧС России, сообщают Аргументы недели.