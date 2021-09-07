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Проезд на МЦК в День города станет бесплатным

Мослента
3 часа назад

В День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) станет бесплатным для всех пассажиров. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин у себя в Twitter.

Проезд на МЦК в День города станет бесплатным
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек», — отметил Собянин.

Ранее стало известно, что пассажиры московского метро, МЦК и МЦД получат скидку на проезд при оплате смартфоном или банковской картой. Акция стартовала с 1 сентября и продлится до конца года.

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