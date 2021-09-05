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В Крыму задержали пять человек по делу о диверсии на газопроводе

Газета.Ru
3 часа назад

Правоохранительные органы задержали в Крыму пять человек, подозреваемых в причастности к повреждению газопровода на полуострове в конце августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, который отстаивает интересы крымских татар.

В Крыму задержали пять человек по делу о диверсии на газопроводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как нам сказали, уголовные дела возбуждены из-за якобы диверсии на газопроводе. Когда зачитывали постановление, обосновывающее обыск, то говорили об этом происшествии в конце августа», — сказал он.

Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные в совершении преступления были объявлены в розыск.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Крыма сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир».

Другое,Хизб-ут-Тахрир,МВД,Республика Крым,
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