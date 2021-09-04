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Глава «Мужского государства» выдумал свое задержание

Ura.Ru
2 часа назад

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков не был задержан при пересечении границы России и Азербайджана. Поздняков признался, что инсценировал собственное задержание.

Глава «Мужского государства» выдумал свое задержание
Фото: «ВКонтакте»«ВКонтакте»

«Лидер „Мужского государства“ сознался в инсценировке задержания», — передает «Говорит Москва».

До этого в канале Позднякова появилось сообщение, что он якобы был задержан.

Сообщение о задержании Позднякова появилось 2 сентября. В канале говорилось, что Поздняков задержан на границе с Азербайджаном. Пограничная служба Азербайджана позднее заявила, что не проводила задержания Позднякова.

В ФСБ опровергли задержание лидера «Мужского государства»

«Мужское государство» — общественное движение консервативного характера. Пропагандирует сексизм, гомофобию и национализм. Особую огласку получило после конфликта с сетью ресторанов «Тануки». Членам «государства» не понравилась реклама общепита, где снимались афроамериканцы и гомосексуалы.

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