Глава «Мужского государства» выдумал свое задержание

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков не был задержан при пересечении границы России и Азербайджана. Поздняков признался, что инсценировал собственное задержание.

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«Лидер „Мужского государства“ сознался в инсценировке задержания», — передает «Говорит Москва».

До этого в канале Позднякова появилось сообщение, что он якобы был задержан.

Сообщение о задержании Позднякова появилось 2 сентября. В канале говорилось, что Поздняков задержан на границе с Азербайджаном. Пограничная служба Азербайджана позднее заявила, что не проводила задержания Позднякова.