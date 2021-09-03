Что ждет Афганистан под властью боевиков-террористов

Уже больше двух недель движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившее контроль над Афганистаном, пытается сформировать правительство, которое устроило бы не только граждан Афганистана, но и влиятельных политиков за его пределами. Это позволит талибам сделать свою власть более легитимной в глазах мирового сообщества. И даже убедить потенциальных партнеров в том, что сегодняшние талибы — это не те боевики, которые 25 лет назад установили в Афганистане суровые законы шариата и держали в страхе всю страну. Сегодняшние лидеры «Талибана» позиционируют себя как дипломатичную и договороспособную политическую силу. Правда, движение возглавляют все те же люди, что учиняли массовые расправы над населением и организовывали теракты. Изменилось ли движение «Талибан», что известно о его верхушке и кто возглавит страну — разбиралась «Лента.ру».

Свежо предание

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Когда 15 августа талибы подняли над Кабулом свои флаги и объявили о возрождении Исламского Эмирата Афганистан, мирные афганцы пришли в ужас. Многие из них помнили, какие радикальные и варварские порядки установились в стране во время первого прихода «Талибана» к власти в конце 1990-х.

Сами талибы убеждают граждан и все мировое сообщество в том, что история не повторится. Они объявили, что не станут преследовать бывших высокопоставленных чиновников, и дали возможность американцам закончить вывод войск. Жителям обещали защиту жизни и имущества, а женской части — сохранение возможности работать и учиться.

Лидеры движения гарантировали безопасность иностранным дипмиссиям в Афганистане и запретили бойцам занимать опустевшие здания закрытых посольств. Они также не препятствовали отъезду иностранных граждан из страны. Талибы даже заявили о намерении провести встречу с представителями бывшего правительства для обсуждения процесса передачи власти, демонстрируя, что хотят сделать это мирным путем. При этом не стоит забывать, что они силой взяли контроль над республикой, не брезгуя убийствами мирных жителей.

Фото: Rahmat Gul / AP

Одним из наиболее громких обещаний «Талибана» стало намерение отказаться от производства наркотиков в стране. Официальный представитель движения Забиулла Муджахид отметил, что талибы были шокированы количеством наркоманов в Кабуле и твердо решили сделать новый Афганистан страной без наркотиков.

Подобная позиция продиктована лидерами движения, которые координируют процессы из политического офиса в Дохе. Боевики теперь изо всех сил стремятся создать о себе положительное впечатление ради международного признания. «Между нами и талибами 20-летней давности существует огромная разница», — убеждает всех Забиулла Муджахид. В подтверждение своих слов они пообещали вести борьбу с изменением климата, а представительницам женского пола предоставить право на безопасную образовательную среду.

Однако вопрос о том, насколько долго они будут держать свои обещания, остается открытым. Да, пускай за 20 лет группировка претерпела изменения, но ее ценности базируются все на том же идеологическом фундаменте. Его нельзя игнорировать в попытках понять, в чем же заключаются истинные цели талибов сейчас.

Назад в будущее

«Талибан» был основан в 1994 году. Члены группировки — преимущественно этнические пуштуны, и слово «талиб» на пушту, одном из официальных языков Афганистана, означает «ученик». Дело в том, что движение зародилось в исламских религиозно-просветительских школах Пакистана, так называемых медресе. Эти школы управлялись священнослужителями, которые подчинялись напрямую руководителям пакистанских исламистских партий, тесно связанных с разведкой и финансируемых богатыми семьями Саудовской Аравии.

Более тысячи таких учебных заведений располагались вблизи от пакистано-афганской границы. И первыми последователями «Талибана» стали бывшие моджахеды, бежавшие из страны в ходе кровопролитной Афганской войны 1979-1989 годов. Большинство из них выросли в лагерях фактически изолированными от внешнего мира, и с детства приобщались к радикальному исламу в пакистанских медресе. Многие из таких школ обучали не только религиозным догматам, но и боевым навыкам. Ученики мечтали вернуться на родину и установить там правоверные исламские порядки.

Вся идеология «Талибана» и образ жизни членов движения полностью продиктованы их официальной религией — боевики исповедуют одно из направлений радикального ислама под названием «ашаризм». В начале 1990-х «Талибан» ввел на подконтрольных территориях нормы шариата, а их нарушителей или адептов других конфессий подвергал жестоким преследованиям и наказаниям вплоть до смертной казни без суда, и именно повторения этой истории сейчас опасаются жители Афганистана.

Не менее важное значение для талибов имеет «пуштунский кодекс чести», который регулирует жизнь последователей по шести ключевым ценностям: чувство собственного достоинства и национальная гордость (гайрaт); честь, репутация, доброе имя (нанго-намyс); набожность, добросовестность и порядочность (имандари); упорство и целеустремленность (сабaт и истикамaт); равенство (мусавaт); возмездие (бадaл).

Пуштуны считают себя наиболее последовательными почитателями ислама. Однако их правила зачастую полностью противоположны тому, что написано в Коране и хадисах

Основателем «Талибана» считается моджахед и ветеран борьбы против советской армии в Афганистане мулла Мухаммед Омар. Выходец из крестьян, он получил только начальное образование и нашел свое призвание в военном деле. Он был четырежды ранен в ходе боев и лишился одного глаза. Омар собрал группу из радикально настроенных учеников медресе и с их помощью начал распространять свои идеи в Афганистане.

После ухода Советов из Кабула в стране бушевала гражданская война. Боевики «Талибана» воспользовались внутренним расколом и к 1996-му году захватили власть над всей страной. Члены движения убеждали мирных граждан, что моджахеды предали религиозные идеалы. На их фоне талибы казались местным более праведными и справедливыми. Поначалу жители встречали боевиков гостеприимно, так как воспринимали их как избавление от междоусобиц моджахедов.

Но как только талибы закрепились во власти, их истинные намерения всплыли на поверхность. Они установили в стране жесткий шариат и запретили жителям большинство доступных развлечений. Афганцы лишились кино и телевидения, компьютеров, живописи, музыки и музыкальных инструментов. Им не разрешалось употреблять алкоголь, а также открыто обсуждать секс. Под запрет попали даже традиционные афганские обычаи, такие как запуск воздушных змеев. Местным жителям нельзя было носить белую обувь, так как ее цвет совпадал с цветом флага «Талибана». Мужчин обязали носить бороду и регулярно молиться. Женщинам запретили работать, учиться и выходить из дома без мужа или родственника мужского пола, а на женские школы устраивали нападения.

1 процент составляли девочки от всех учеников школ в Афганистане в 2001 году

Консервативный подход «Талибана» к управлению страной во многом диктовался лидерами. В наши дни движением управляют боевики, которые активно участвовали в расправах над населением в 1990-х. Уже сейчас они начали нарушать обещания, которые дали сразу после прихода к власти. Так, женщинам обещали места в правительстве, однако допустили их только до государственных должностей ниже уровня министра. Кроме того, женщинам запретили появляться на радио и телевидении, хотя изначально заявлялось обратное.

Кто всему голова

В ходе первого правления «Талибана» официальным главой Афганистана стал мулла Омар, в 1996-м он принял религиозный титул «повелителя правоверных».

Мухаммед Омар

Политик отличался радикальными взглядами и поддерживал установление консервативного режима в стране. При этом он был скрытным человеком, редко появлялся на публике и не общался со СМИ. Изображения правителя также не распространялись. О смерти Омара до сих пор сохранилось мало достоверной информации. О ней сообщалось дважды — в 2011 и 2013 годах, а точная ее причина до сих пор неизвестна.

После гибели Омара новым лидером группировки стал мулла Ахтар Мохаммад Мансур. Однако его правление продлилось недолго, в 2016-м боевик погиб на пакистанской территории в результате атаки американского беспилотника. Преемником муллы стал один из его заместителей — Хайбатулла Ахундзада, который возглавляет движение и сегодня. В официальных заявлениях талибы называют его правителем Исламского Эмирата Афганистан.

Нынешний лидер «Талибана» учился в медресе в пакистанском городе Кветта, где, по некоторым данным, и познакомился с Омаром.

Хайбатулла Ахундзада

Ахундзада полностью разделял взгляды муллы, быстро завоевал его доверие и вступил в ряды талибов сразу после создания движения. Когда боевики пришли к власти в Афганистане в 1996-м, он занял пост замглавы Верховного суда, а также возглавил военный суд в Кандагаре. Ахундзада стал известен своей безжалостностью в отношении обвиняемых и регулярно выносил смертные приговоры. Из-за своей жестокости его до сих пор боятся даже сами талибы.

Как и мулла Омар, Ахундзада старается не появляться на публике. Последняя его фотография была опубликована на днях, однако нельзя достоверно сказать, когда именно она была сделана. Отсюда плодятся слухи о возможной гибели Ахундзады. Правда, есть и другая версия. По словам афганского эксперта Сами Юсафзая, лидер талибов отличается консервативным подходом к технологиям и просто не умеет пользоваться смартфоном.

Дипломатическим представителем «Талибана» считается Абдул Гани Барадар. Именно он в 2020-м году подписал от лица движения соглашение с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В рамках договора Вашингтон согласился вывести войска и освободить около 5 тысяч пленных талибов, в то время как боевики обязались не допустить использования территорий и ресурсов Афганистана террористическими группировками, в том числе «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России).

Абдул Гани Барадар. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Барадар приложил много усилий по реабилитации дипломатического образа группировки. Среди талибов он считается рассудительным и рациональным политиком.

Еще один важный представитель «Талибана» — сын основателя движения муллы Омара Мохаммад Якуб, заместитель Ахундзады по военным делам. С 2020 года он координировал все крупные военные операции движения в Афганистане. Боевики рассматривали кандидатуру Якуба на пост главы движения после гибели Мансура, однако сочли его слишком неопытным для этой должности.

Якуб внес значимый вклад в обеспечение движения финансовыми ресурсами. В 2016-м он создал специальный финансовый комитет, который под его руководством увеличил доходы «Талибана» на миллиард долларов. Якуб пользуется поддержкой Барадара и разделяет его умеренные взгляды на политику. Так, после захвата власти в Афганистане именно он призывал боевиков воздерживаться от грабежей, а также следил за тем, чтобы в стране продолжали работать рынки и магазины.

Захватив власть в стране, лидеры талибов делают все заявления от лица Исламского Эмирата Афганистан. Это не новое образование, талибы называют так свою страну уже больше 20 лет. Но теперь, как заявляется, во главе Эмирата должно встать инклюзивное правительство, в которое войдут не только члены движения, но и представители других народов и политических сил. Именно этого ждет от боевиков мировое сообщество — только так они смогут получить официальное признание.

Но сам «Талибан» не торопится оправдывать ожидания. По последним данным, ключевые должности в правительстве уже получили вышеупомянутые лидеры движения. Членов прошлой афганской администрации в новый кабинет не пригласили.

Скажи мне, кто твой друг

«Талибан» признан в России запрещенной террористической организацией наравне с «Аль-Каидой» и «Исламским Государством» (ИГ, запрещена в России). Многие эксперты считают талибов более цивилизованными в сравнении с другими боевиками. Так, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отмечал, что новая афганская власть пока что ведет себя прилично. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал талибов «вменяемыми людьми».

Боевики стремятся поддерживать этот образ и еще до захвата контроля над Афганистаном заявляли, что не допустят в стране присутствия других террористических организаций (в частности, ИГ и «Аль-Каиды»). При этом, захватывая города, они освобождали сотни опасных преступников из афганских тюрем, среди которых было много членов вышеупомянутых группировок. Учитывая то, что Афганистан стал первой страной, где террористы де-факто одержали победу над крупнейшей западной державой, эксперты опасаются, что в республику могут перебраться террористы из других крупных организаций.

Террористический акт 11 сентября 2001 года. Фото: Public Domain / Wikimedia

Не стоит забывать и о роли «Талибана» в крупнейшем теракте в истории человечества — атаках на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го. Тогда «Аль-Каида» во главе с Усамой бен Ладеном координировала действия террористов с территорий, подконтрольных талибам. После атак лидер движения мулла Омар отказался выдать властям США бен Ладена. Боевики продолжили укрывать его в республике. В итоге Вашингтон ввел в Афганистан войска в рамках контртеррористической операции и быстро оттеснил талибов в горы, лишив их всех завоеванных позиций.

2996 человек погибли в серии терактов в США 11 сентября 2001 года

Сегодня талибы обещают обезопасить Афганистан от террористов. Представитель движения Сухейл Шахин назвал этот курс прямым обязательством движения. Однако у Пентагона сразу же возникли опасения, что после возвращения к власти у боевиков снова появилось «безопасное место для подготовки массовых убийств». Ряд экспертов допускают, что талибы предоставят убежище лидерам «Аль-Каиды» и могут снова стать угрозой для остального мира.

Многие представители современного «Талибана» были уличены в тесных связях с «Аль-Каидой». Так, Сираджуддин Хаккани, один из заместителей лидера движения и сын близкого друга бен Ладена, известен как главный проводник террористической группировки. В настоящее время он возглавляет «Сеть Хаккани» — самое радикальное крыло «Талибана», созданное его отцом Джалалуддином Хаккани и признанное в США террористической организацией. По некоторым данным, боевики, работающие под его началом, регулярно взаимодействуют с афганским филиалом ИГ. В прошлом Хаккани активно сотрудничал и с пакистанскими спецслужбами.

Билл Роджио, редактор журнала Long War Journal, заявил изданию Daily Mail, что Пентагон долгое время скрывал данные о реальном присутствии «Аль-Каиды» в Афганистане. По его мнению, столь спешный и неожиданный вывод войск может косвенно свидетельствовать об усилении группировки в регионе, ведь с талибами у американцев получалось бороться довольно успешно.

Самих талибов причислили к террористам не только из-за связей с «Аль-Каидой». Члены группировки ответственны за десятки терактов и сотни нападений на мирных жителей в городах Афганистана и Пакистана. Так, в атаке террориста-смертника в пакистанском городе Карачи в декабре 2009-го погибли более 40 человек. Через несколько месяцев в Кветте от взрыва погибли 54 человека и почти 200 пострадали. Жертвами терактов «Талибана», организованных в Кабуле и Кандагаре, становились не только афганцы, но и иностранные граждане, в том числе представители ООН, и даже дети.

Сообщения о жестоком обращении с мирными жителями поступают и в наши дни. В особенности это касается женщин. По словам афганцев, захватив власть, талибы начали забирать 12-летних девочек в сексуальное рабство и насильно выдавать замуж за своих солдат. Сообщалось и о том, что боевики на глазах у детей забили насмерть многодетную мать, а также расстреляли популярного музыканта, поддерживавшего силы сопротивления.

При этом между боевиками «Талибана» и террористами «Аль-Каиды» и ИГ существует принципиальная разница. Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов отметил в беседе с «Лентой.ру», что хотя талибов сложно назвать более цивилизованными, в отличие от других радикальных группировок, они не заявляют о готовности бороться со всем миром. Косвенным доказательством тому может быть реакция талибов на недавние взрывы в аэропорту Кабула: «Талибан» не только осудил теракты, совершенные террористами ИГ, но и даже задержал подозреваемых.

Волк в овечьей шкуре

Самым крупным спонсором «Талибана» еще с момента его основания считается Пакистанская межведомственная разведка (ISI, МВР). Боевики движения, по некоторым данным, проходят военную подготовку в лагерях на территории Пакистана и получают финансовую поддержку непосредственно от МВР.

При этом пакистанская разведка на протяжении долгих лет активно сотрудничала с ЦРУ. Это постоянно порождает слухи, что США на самом деле поддерживают талибов и спровоцировали нынешнюю войну, чтобы организовать огромный очаг терроризма вблизи России. Противники этой гипотезы указывают, что США все же пытались создать собственное марионеточное правительство в Афганистане и за 20 лет вложили в это немало финансовых и людских ресурсов.

882 миллиарда долларов потратили США на военное вмешательство в Афганистане и восстановление страны в 2001-2019 годах (данные Минобороны и Госдепа)

Учитывая, что долгое время страна существовала за счет поддержки США, которая закончилась вместе с выводом войск, талибам придется искать альтернативные источники пополнения бюджета и развития экономики государства. Хотя тут речь идет скорее не о развитии, а о недопущении полного краха. Покидая страну, президент Ашраф Гани забрал с собой большую часть денег и ценностей (сам он это отрицает). Многие обеспеченные жители, которым удалось уехать, поступили похожим образом. В то же время Вашингтон заморозил золотовалютные резервы и счета Афганистана, находящиеся на американской территории.

Фото: Rahmat Gul / AP

В этой связи особенно сомнительно выглядит заявление «Талибана» о прекращении наркоторговли. По данным управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC), производство и продажа запрещенных веществ еще с 2016 года были важнейшим источником дохода боевиков. Эксперты организации связывают рост показателей производства опиума в стране с усилением позиций движения.

В 2000 году лидеры «Талибана» уже запрещали производство опиумного мака на афганской территории. Но, как полагают эксперты, это было сделано в рекламных целях, и реальный контроль над этой сферой продлился не более нескольких месяцев. Уже в 2014-м талибы контролировали обширные земли в сельских поселениях, которые использовались для выращивания мака. Теперь, когда у них есть контроль над всей страной, сложно поверить в то, что они прикажут уничтожить маковые поля и засеять их рожью и пшеницей.

Муджахид заявлял, что жители смогут прекратить выращивать мак на своих полях, если мировое сообщество поможет им освоить другие культуры. Получается, талибы, подобно предыдущему правительству Афганистана, рассчитывают на помощь из-за границы.

Именно стабилизация финансового положения — главная причина, по которой талибы так хотят добиться мирового признания и снять с себя ярлык террористической группировки, указал в беседе с «Лентой.ру» Руслан Шамгунов. И большинство экспертов уверены, что демонстративная умеренность нового «Талибана» является лишь ширмой.

Профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх в беседе с «Лентой.ру» отметил, что сейчас талибы прежде всего хотят привлечь иностранные инвестиции и восстановить торговлю, чтобы прочнее закрепиться у власти. «Рано или поздно истинное лицо талибов снова проявится, и они продолжат грабить, убивать и выстраивать свои радикальные порядки», — заверил он.

Эксперт клуба «Валдай», директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук сказал «Ленте.ру», что талибы непременно попытаются установить в Афганистане такой же режим, который был при них в 1990-х. Он допускает, что в этот раз политика боевиков будет немного мягче, однако это не сыграет сильной роли.