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Вышел тизер первого сериала «Квартета И»

Газета.Ru
4 часа назад

На YouTube-канале видеосервиса Start опубликован тизер первого сериала московского театра «Квартет И» — «В Бореньке чего-то нет». Сюжет проекта основан на одноименном спектакле, который идет с аншлагом уже 4 года.

Действие сериала разворачивается на киностудии, где проходит банкет после окончания съемок нового фильма успешного режиссера. В этот вечер члены съемочной группы выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Когда разговоры затихают, режиссер размышляет, удалось ли ему создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время.

Режиссером проекта стал Никита Власов, а продюсерами — Лариса Блажко и участники «Квартета И» Ростислав Хаит и Леонид Барац. Сценарий также написали Хаит и Барац в соавторстве с Сергеем Петрейковым. Главные роли исполнили Максим Виторган, Камиль Ларин, Александр Демидов, Хаит, Барац, Виктория Толстоганова, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая и другие.

Ранее комедия «Обратная связь» режиссера Алексея Нужного с артистами «Квартета И» в главных ролях стала первым российским фильмом в украинском прокате за почти два года.

Другое,Анастасия Уколова,Юлия Топольницкая,Сергей Петрейков,Ростислав Хаит,Александр Демидов,Леонид Барац,Камиль Ларин,Виктория Толстоганова,Максим Виторган,
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