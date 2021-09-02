Вышел тизер первого сериала «Квартета И»

На YouTube-канале видеосервиса Start опубликован тизер первого сериала московского театра «Квартет И» — «В Бореньке чего-то нет». Сюжет проекта основан на одноименном спектакле, который идет с аншлагом уже 4 года.

Действие сериала разворачивается на киностудии, где проходит банкет после окончания съемок нового фильма успешного режиссера. В этот вечер члены съемочной группы выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Когда разговоры затихают, режиссер размышляет, удалось ли ему создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время.