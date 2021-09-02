«Сбер» стал оператором tax free в России

«Сбер» стал российским оператором системы tax free и создал платформу Sber Tax Free. Она позволит иностранным туристам вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на покупки, сделанные в России. На данный момент система tax free действует в 16 регионах страны. Воспользоваться Sber Tax Free смогут все иностранцы, кроме граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз. «Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда», — сказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021). Его слова привели «Ведомости». В пресс-службе банка рассказали, что главная задача платформы Sber Tax Free —организация непрерывного взаимодействия между туристами, магазинами, Федеральной налоговой (ФНС) и таможенной (ФТС) службами. По словам Попова, к Sber Tax Free могут подключиться магазины и прочие организации. Система позволяет выполнять все операции онлайн. Закон о введении возврата НДС для иностранных туристов вступил в силу в России в 2018 году. Благодаря ему иностранцы могут вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 рублей. По мнению авторов закона, система tax free позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию. Сейчас tax free используется в Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Самарской, Псковской, Ростовской и Свердловской областях, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Мордовии и Татарстане. Ранее «Секрет» писал , что 9 августа стоимость акций «Сбера» побила абсолютный рекорд — цена на обыкновенные акции достигла нового исторического максимума в 325,45 рубля. Аналитики международных инвестбанков прогнозируют дальнейший рост ценных бумаг «Сбера» до 370–410 рублей за акцию. Фото: Pixabay, Pixabay License