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Лавров считает, что США могут выкрасть опасных российских спортсменов

Газета.Ru
4 часа назад

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что США могут выкрасть российских спортсменов, которые представляют для них угрозу. Глава ведомства заявил, что современный спорт запредельно политизирован. "Это является частью политики наших западных коллег на сдерживание России", - сказал Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области. Министр иностранных дел России отметил, что использование спорта в качестве средства политического давления противоречит принципам международного спортивного движения. "Я не исключаю, что так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный допинг-тест, и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", - добавил Лавров. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира. На Олимпиаде в Токио российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее Лавров высказался о "законе Родченкова".

Лавров считает, что США могут выкрасть опасных российских спортсменов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Петр Чайковский,Сергей Лавров,Всемирное антидопинговое агентство,Свердловская Область,Россия,Соединенные Штаты,
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