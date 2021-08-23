Глава Мурманска Сысоев покинул свой пост

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев покинул свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь он планирует заняться реализацией важнейших для города проектов. Про уход с должности Сысоев объявил в ходе внеочередного заседания городского совета депутатов.

«В настоящее время руководство страны, понимая геополитическое значение нашего города, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами стратегического развития всей Арктики Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов», — отметил Сысоев.

Также бывший глава города обратил внимание, что для новой работы ему хватит сил и знаний. При этом дальше Сысоев будет работать в качестве заместителя в совете депутатов.

На заседании в понедельник, 23 августа, депутаты должны избрать нового главу Мурманска.

В свою очередь народные избранники поддержали решение Сысоева сложить полномочия на посту градоначальника.