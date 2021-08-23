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Глава Мурманска Сысоев покинул свой пост

Газета.Ru
1 час назад

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев покинул свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь он планирует заняться реализацией важнейших для города проектов. Про уход с должности Сысоев объявил в ходе внеочередного заседания городского совета депутатов.

«В настоящее время руководство страны, понимая геополитическое значение нашего города, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами стратегического развития всей Арктики Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов», — отметил Сысоев.

Также бывший глава города обратил внимание, что для новой работы ему хватит сил и знаний. При этом дальше Сысоев будет работать в качестве заместителя в совете депутатов.

На заседании в понедельник, 23 августа, депутаты должны избрать нового главу Мурманска.

В свою очередь народные избранники поддержали решение Сысоева сложить полномочия на посту градоначальника.

Ранее на Сахалине уволили мэра Углеродска Сергея Дорощука после скандала с журналистами. На отставке чиновника настоял губернатор области Валерий Лимаренко.

Другое,Андрей Сысоев,Валерий Лимаренко,Мурманск,
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