"Зависит от поведения": Байден о введении санкций против «Талибана»*

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает идею о введении санкций против запрещенного в России движения «Талибан»*. При этом он подчеркнул, что это может произойти при определенном условии.

Фото: Талибанцы Str XinHua Globallookpress Талибанцы Str XinHua Globallookpress

«Мой ответ: да, это зависит от поведения», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Байден отметил, что пока талибы* не предпринимали действий, направленных против США. Кроме того, они выполняли свои обещания по беспрепятственному доступу американцев в аэропорт Кабула.

На этом же брифинге американский лидер сообщил, что с начала июля Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч граждан.