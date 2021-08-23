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Байден рассказал, в каком случае США введут санкции против «Талибана»*

ТК «Звезда»
4 часа назад

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает идею о введении санкций против запрещенного в России движения «Талибан»*. При этом он подчеркнул, что это может произойти при определенном условии.

"Зависит от поведения": Байден о введении санкций против «Талибана»*
Фото: Талибанцы Str XinHua GloballookpressТалибанцы Str XinHua Globallookpress

«Мой ответ: да, это зависит от поведения», - сказал он в ходе пресс-конференции.

Байден отметил, что пока талибы* не предпринимали действий, направленных против США. Кроме того, они выполняли свои обещания по беспрепятственному доступу американцев в аэропорт Кабула.

На этом же брифинге американский лидер сообщил, что с начала июля Штаты эвакуировали из Афганистана около 33 тысяч граждан.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

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