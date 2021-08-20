Дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в кино

Ольга Бодрова, дочь российского актера Сергея Бодрова-младшего, сыграла первую главную роль в новом фильме режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз». Об этом сообщает Starhit.

Сюжет картины строится вокруг влюбленных Саши, которую сыграла Бодрова, и Коли, персонажа Валерия Степанова. Пара сбегает от внешнего мира в старый дом в лесу, где встречает загадочных супругов, роли которых исполнили Юлия Ауг и Андрей Смоляков. Новые знакомые сильно напоминают молодым людям их самих, что впоследствии должно помочь им разобраться в собственных чувствах

Фильм покажут в рамках фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года.

Ольга Бодрова окончила ГИТИС и сейчас служит в театре «Мастерская Петра Фоменко».

Ранее стало известно о замужестве актрисы. Избранником Бодровой стал актер Сергей Быстров, работающий в Театре им. Маяковского и «Самом добром театре».