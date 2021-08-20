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Украина назвала Крымский мост практически неразрешимой проблемой

Lenta.ru
5 часов назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал практически неразрешимой «проблему Крымского моста». Интервью главы МИД опубликовано на сайте «НВ».

Украина назвала Крымский мост практически неразрешимой проблемой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министра спросили, как международные партнеры могут помочь Украине в ситуации, когда Россия «по сути заблокировала» Азовское море и «может в любое время перекрыть Керченский пролив».

Кулеба заявил, что ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО, а также Украины, Грузии и Молдавии. В противном случае «Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском», предупредил глава МИД.

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Россия «сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители Крыма с радостью воспримут возвращение украинской власти на полуостров.

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