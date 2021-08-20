Украина назвала Крымский мост практически неразрешимой проблемой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал практически неразрешимой «проблему Крымского моста». Интервью главы МИД опубликовано на сайте «НВ».

Министра спросили, как международные партнеры могут помочь Украине в ситуации, когда Россия «по сути заблокировала» Азовское море и «может в любое время перекрыть Керченский пролив».

Кулеба заявил, что ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО, а также Украины, Грузии и Молдавии. В противном случае «Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском», предупредил глава МИД.

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Россия «сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть».