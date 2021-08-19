Калви обжаловал приговор по делу о растрате

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви обжаловал свой приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей столичного суда.

Калви ранее предъявили обвинение по делу о растрате 2,5 млрд. рублей. Американский бизнесмен, как и другие фигуранты данного дела, получил условный срок.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», — уточнили в суде.

Ранее в суд поступила первая апелляционная жалоба от Александра Царкунова. Остальные фигуранты планировали обжаловать свой приговор после изучения текста предъявленных обвинений.

6 августа суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно.

Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. Согласно версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.