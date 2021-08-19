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Основатель Baring Vostok Калви обжаловал приговор

Газета.Ru
4 часа назад

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви обжаловал свой приговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей столичного суда.

Калви обжаловал приговор по делу о растрате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Калви ранее предъявили обвинение по делу о растрате 2,5 млрд. рублей. Американский бизнесмен, как и другие фигуранты данного дела, получил условный срок.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Калви», — уточнили в суде.

Ранее в суд поступила первая апелляционная жалоба от Александра Царкунова. Остальные фигуранты планировали обжаловать свой приговор после изучения текста предъявленных обвинений.

6 августа суд приговорил основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви к 5,5 годам условно.

Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. Согласно версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви отправили под домашний арест. 12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля текущего года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

Другое,Майкл Калви,
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