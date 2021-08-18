Олег Тиньков разбогател на $178 млн за один день

Российский банкир и бизнесмен Олег Тиньков разбогател на $178 млн всего за день. В ходе торгов на Лондонской бирже капитализация TCS Group, головной компании Тинькофф-банка, выросла более чем на $508 млн и впервые превысила $20 млрд. Семейному трасту основателя компании принадлежат 35% её акций. Акционерный капитал TCS Group состоит из 199,3 млн акций класса А, поэтому капитализация группы в итоге превысила $20,4 млрд.

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О резком росте стоимости TCS Group написал Forbes. На момент закрытия торгов во вторник, 17 августа, одна депозитарная расписка группы (соответствует акции класса А) дорожала на 2,6% и стоила $100,55.

На пике стоимость ценных бумаг компании достигала $100,75 (7421,8 рубля на Московской бирже). Это стало историческим рекордом для котировок TCS Group. В феврале Олег Тиньков заявлял, что верит в скорый рост капитализации своей группы компаний до $25 млрд и надеется стать «вторым после Сбербанка» на российском рынке, потому что «первыми быть невозможно».

Зимой капитализация TCS Group составляла $9,6 млрд, но менее чем за полгода выросла вдвое. В мае оценка TCS Group впервые превысила 1 трлн рублей на фоне усиления её позиций как финтех-компании. По оценкам экспертов, Тинькофф-банк показал «одну из лучших историй роста на российском рынке», сохраняя хороший темп развития бизнеса и доходов и большой возврат на вложенный капитал.

Состояние самого Тинькова увеличилось за день на $178 млн — 35% от тех $508 млн, которые прибавила TCS в ходе торгов. Вместе с тем уже 18 августа цена бумаг TCS снизилась более чем на 2% относительно уровня закрытия предыдущего дня.