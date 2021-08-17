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Московский суд оштрафовал Google еще на 10 млн рублей

Газета.Ru
3 часа назад

Мировой судья Таганского района города Москвы оштрафовал компанию Google на общую сумму 14 миллионов рублей, сообщается в пресс-службе Мосгорсуда. Отмечается, что за день суд рассмотрел пять материалов об административных правонарушениях компании. "Компания Google LLC. была признана виновной в совершении административных правонарушений по ст.: ч.2; ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ - Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации", - говорится в сообщении. Ранее суд постановил оштрафовать Google на 4 миллиона рублей. Позднее к этому иску добавились другие, на 5 и 1,5 миллиона рублей. Всего, по данным "Интерфакс", в рамках административных протоколов в отношении компании ей грозили штрафы на общую сумму до 16 млн рублей. До этого компанию оштрафовали на Украине на миллион гривен ($35,9 тыс). При решении суда учитывалось, что Googlе не предоставлял информацию по требованию государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины больше года.

Московский суд оштрафовал Google еще на 10 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,Google,Антимонопольный комитет Украины,Москва,Россия,
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