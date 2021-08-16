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Пресс-секретарю Навального Ярмыш вынесли приговор по делу о нарушении санитарных норм

Газета.Ru
43 минуты назад

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского районного суда Москвы.

Пресс-секретарю Навального Ярмыш вынесли приговор по делу о нарушении санитарных норм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В течение срока наказания Ярмыш нельзя участвовать в массовых мероприятиях, покидать свое жилище после 22.00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.

До этого стало известно, что защита бывшего юриста ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России) (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана экстремистской организацией) Любови Соболь подала апелляцию на обвинительный приговор, вынесенный ей по делу о нарушении санитарных норм. Соболь запретили покидать жилище с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также предписали являться в инспекцию трижды в месяц.

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