Пресс-секретарю Навального Ярмыш вынесли приговор по делу о нарушении санитарных норм

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Преображенского районного суда Москвы.

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В течение срока наказания Ярмыш нельзя участвовать в массовых мероприятиях, покидать свое жилище после 22.00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.