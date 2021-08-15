На Украине убит мэр Кривого Рога

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на веранде собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. Полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск домовладения и устанавливают свидетелей.

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Мэра украинского города Кривой Рог Константина Павлова обнаружили мертвым на веранде его дома в селе Вольное. Ему было 48 лет, у него остались жена и сын.

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По предварительным данным, рядом с телом Павлова нашли охотничье ружье. На месте происшествия работают правоохранители.

«Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», — рассказал изданию «Страна» губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, подтвердив гибель мэра.

Павлов стал мэром в декабре 2020 года, победив на выборах в качестве кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ее сопредседатель Вадим Рабинович также прокомментировал смерть соратника: «Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!! Как???», — написал он в Facebook.

Рабинович добавил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве.

«Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера — он был веселым, рассказывал о своих планах», — сказал Рабинович.

По сведениям члена партии ОПЗЖ Артема Марчевского, Павлов получил огнестрельное ранение в области груди.

Умышленное убийство

Полиция возбудила дело по статье «Умышленное убийство», сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

«Следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении.

По данным полиции, около 16:00 поступило сообщение о том, что тело Павлова с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома.

«На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции», — говорится в релизе.

Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск домовладения и устанавливают свидетелей.

Президент Украины Владимир Зеленский, который родился в Кривом Роге, заявил в воскресенье, что намерен 16 августа собрать руководителей правоохранительных органов в связи со смертью Константина Павлова и будет держать расследование под личным контролем.

«Завтра послушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога», — написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что будет настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.

Биография мэра

Павлов родился 12 января 1973 года в городе Кривой Рог. Отец — работник производственного объединения «Кривбассруда», мать — кассир в главпочтамте.

В 1992 году окончил техникум по квалификации электрослесарь 4-го разряда и начал работать на карьере Южного горно-обогатительного комбината. Без отрыва от производства окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «экономист». Окончил Открытый международный университет Великобритании ЛИНК по специальности «менеджер организаций».

С 1996 года Павлов был заместителем директора предприятия «Кривбассконсалтинг», а в 1998-1999 годах возглавлял его. С 1999 года — заместитель начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности в управлении Южного горно-обогатительного комбината. С 2002 года — первый заместитель директора и исполнительный директор Криворожского сурикового завода.

Путь в политику

В 2005 году Павлов вступил в Партию регионов. В 2006-м стал первым заместителем главы Кривого Рога. В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Днепропетровского областного совета. В 2010 году стал главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровского областного совета. С 2010 года — глава Криворожской городской организации Партии регионов.

В 2012 году избран народным депутатом Украины 7-го созыва от Партии регионов по одномандатному избирательному округу 31. Он набрал 43,37% голосов. В 2014 году Павлов переизбрался в Раду, но уже в качестве самовыдвиженца. Стал членом депутатской фракции «Оппозиционный блок».

По данным открытых источников, 25 декабря 2018 года Павлов был включен в санкционный список России.

На местных выборах 2020 года баллотировался в мэры Кривого Рога от ОПЗЖ. По итогам первого тура 25 октября он занял третье место с 9,15% голосов и не проходил во второй тур, уступив действующему мэру Юрию Вилкулу и кандидату от «Слуги народа» Дмитрию Шевчику. Однако 17 ноября Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья» в пользу Павлова и призвал жителей Кривого Рога поддержать его. Во втором туре выборов кандидат от ОПЗЖ выиграл, набрав 56,97% голосов.