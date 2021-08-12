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Эксперт дал 2 совета россиянам, собравшимся на отдых в Абхазию

WMJ.ru
2 часа назад

Абхазия уже традиционное направление для российских туристов.

Эксперт дал 2 совета россиянам, собравшимся на отдых в Абхазию
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

АбхазияGlobal Look Press

АбхазияGlobal Look Press

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Частично признанное государство в Закавказье принимало наших граждан еще в 2020 году, сразу после ослабления коронавирусных мер безопасности. В интервью радио Sputnik директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко предположил, что количество российских туристов, посетивших Абхазию, может достигнуть рекордного значения к концу 2021 года.

Скорее всего, по его мнению, в Абхазию до конца года приедут около полутора миллионов россиян. Пока что нашим соотечественникам разрешен въезд в республику без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. При этом в Абхазии наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, и, если эпидемиологическая ситуация станет хуже, в стране могут ввести «санитарные фильтры».

АбхазияGlobal Look Press

Например, могут ввести ПЦР-тесты или пускать только вакцинированных туристов,

Как не стать жертвой кишечной инфекции в отпуске

— считает Осауленко. Российским туристам, которые собираются посетить Абхазию, он дал два совета. Во-первых, вакцинироваться. «Страна небольшая, концентрация туристов там сейчас очень высокая, поэтому важно в первую очередь обезопасить самого себя и свою семью», — объяснил он. Во-вторых, приготовиться к наименее желанному варианту развития событий в отпуске.

«Надо быть готовым и для себя определить алгоритм действий на случай заражения: где вы будете лечиться», — сказал специалист.

А вот за сколько дней до отпуска надо вакцинироваться.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Другое,Александр Осауленко,WMJ.RU,ИА Sputnik,Абхазия,Сочи,
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