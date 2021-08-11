Экспертиза подтвердила жестокое обращение отца с сестрами Хачатурян

Новая экспертиза, проведенная специалистами в рамках уголовного дела против покойного Михаила Хачатуряна, установила причину его убийства.

Психиатрическая экспертиза была проведена специалистами института им. В. П. Сербского в рамках уголовного дела об истязании, сексуальном насилии и побоях над сестрами Хачатурян со стороны их отца, пишет ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек. Изучив другие экспертизы, сделанные в рамках расследования уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна, специалисты установили, что убийство произошло из-за жестокого обращения с девушками и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.

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Комиссия подтвердила все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца.

Эксперты установили, что каждая из девушек с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства — все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами, — говорит адвокат средней сестры Мари Давтян.

У сестер, установили эксперты, была нарушена способность преодолевать принуждение со стороны Хачатуряна и они не могли оказывать ему сопротивление в момент совершения им преступных действий, в связи с отсутствием поддержки, неустойчивостью психологического состояния, в условиях материальной и моральной зависимости. Они оценивали ситуацию как безвыходную и чувствовали страх за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье сестер, говорится в результатах психолого-психиатрической экспертизы в отношении каждой из девушек.

Расстройств сексуальной сферы, в которых девушек обвиняла защита покойного, у них не обнаружено. Зато доказано, что сестрам был причинен тяжкий вред здоровью в результате действий Хачатуряна. Младшая из сестер на момент убийства отца была невменяемой. А вот в отношении Хачатуряна эксперты-психиатры подтвердили его склонность к агрессии и жестокости, а также «особенность сексуальных предпочтений».

Почти все следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Хачатуряна уже выполнены и в ближайшее время его материалы будут направлены в один из столичных судов для рассмотрения по существу. Адвокаты девушек продолжают настаивать, что они действовали в рамках необходимой самообороны из-за насилия со стороны отца. Новая экспертиза означает, что появился шанс доказать именно это и смягчить приговор сестрам Хачатурян.