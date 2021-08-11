Клава Кока и Моргенштерн примиряют Украину с Россией

Тридцатилетний юбилей украинской государственности, который будет отмечаться 24 августа, уже омрачен. В шоу отказались участвовать сразу несколько звезд, после того как одной из групп отказали в участии из-за русскоязычного репертуара. При этом гастроли певцов и рэперов из «страны-агрессора» проходят с аншлагами. Почему же так происходит?

Фото: ТАСС ТАСС

Сразу несколько украинских музыкальных коллективов отказались участвовать в юбилейном концерте в Киеве, приуроченном к 30-летию независимости страны. Как сообщил во вторник киевский «Пятый канал», на сборном концерте ко Дню независимости 24 августа не выступят известные в стране группы: «Друга рiка», «Антитела», «Бумбокс», фолк-группа Onuka и рок-музыкант, Народный артист Украины Тарас Чубай.

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Режиссер концерта Екатерина Царик сообщила, что артисты назвали разные причины для неучастия в общенациональном юбилейном шоу – в основном, ссылались на загруженный график. Но «Пятый канал» упоминает событие, которое предшествовало массовым отказам.

Речь идет о скандальной истории с отменой выступления звезд украинского рока – группы Green Grey. Музыкантам запретили выступить на Дне независимости 24 августа за намерение исполнить песню на русском языке. Основание для запрета – нарушение норм языкового закона, точнее, квот на использование русского языка (который на Украине отнесен к категории языков некоренных нацменьшиств).

После запрета лидер группы Green Grey Андрей «Дизель» Яценко обвинил власти в истреблении русского языка.

«Язык – это важно. А русский язык убивают на Украине. И это очень неправильно», – посетовал музыкант.

При этом нынешним летом на Украине состоялись или ожидаются десятки концертов топовых российских артистов и исполнителей из стран СНГ, поющих на русском. Складывается впечатление, что Россия отправила на Украину целый десант артистов. Среди них: эстрадный певец и композитор Валерий Меладзе (у него уже запланированы концерты на весну следующего года в Херсоне и Киеве), рэперы Face, Скриптонит, Jah Khalib, Noize MC и Фараон, певец Артур Пирожков (сценический псевдоним юмориста и актера Владимира Реввы), хип-хоп-хитмейкер Jony, дуэт Hammali&Navai. «Страна.ua» также сообщала о «высадке» команды российских стендап-комиков, среди которых Слава Комиссаренко Евгений Чебатков, Нурлан Сабуров и Илья Соболев.

Как отмечалось ранее, украинский язык оказывается убыточным. Напротив, потребитель готов голосовать гривной за возможность вживую услышать произведения на языке «страны-агрессора». А устроители выступлений готовы при первой же возможности давать площадку проводникам российского культурного влияния.

Так, например, по решению СБУ российскому рэперу Басте (Василию Вакуленко) в 2017 году запретили въезжать на Украину из-за выступлений в «оккупированном» Крыму. Как только трехлетний мораторий истек, рэпер дал концерты в Киеве и Одессе при полном аншлаге. Националисты угрожали сорвать одесский концерт Басты, который прошел 8 августа, но никаких происшествий не последовало. Как отмечал портал «Украина.Ru», в отчетах местной прессы рэпера называли «крымнашистом», но судя по многочисленным фото, журналисты-патриоты сами не без удовольствия побывали его концертах. Простые жители Украины оставляли восторженные отзывы на страницах Басты в соцсетях: «Василий Михайлович, в Одессе вы всегда свой», «Приезжайте в Харьков, очень ждем вас».

Всю вторую половину июля и начало августа в республике гастролировала рок-группа «Мумий Тролль». Любопытно, что именно с Украины Илья Лагутенко и его команда начали международный тур в поддержку нового альбома. Гастроли, которые начались концертом в Одессе и завершились в фактически прифронтовом Мариуполе, были омрачены лишь одной незначительной акцией протеста. Как сообщала в минувшую пятницу «Украина.Ru», перед концертом «Мумий Тролля» в Киеве, стоял националист с плакатом: «Не кормите московских гастролеров во время войны!». Призыв одиночки никак не повлиял на кассовые сборы.

В ближайшее время ожидаются гастроли двух украинских певиц, которые давно предпочитают жить и работать в России. На этой неделе в Одессе ожидается выступление Светланы Лободы, а 16-17 августа с концертами на родине выступит Ани Лорак. Еще в конце июля организатор концерта Лорак в Одессе Артем Вознюк сообщил порталу «Вести.Ua» об угрозах со стороны националистов – радикалы грозятся «сорвать концерты, а также прибегнуть к физическому насилию». Напомним, что в 2014 году несколько сот правых ультрас сорвали концерт Ани Лорак, и дело дошло до столкновений с правоохранителями. Но в последнее время такие выходки становятся все более редкими.

Лояльное отношение украинцев к исполнителям из так называемой «страны-агрессора» вполне понятно. По данным местных социологов, с тезисом президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы – один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству» согласны 41% украинцев.

По итогам прошлого года, именно российские артисты оказались самыми востребованными среди украинской аудитории. Таковы результаты просмотров российских клипов на сайте YouTube. Даже среди украинских групп популярными становились песни именно на русском языке. И, дело, как можно заметить, не только в ностальгии старшего поколения по общей советской эстраде.

У украинских миллениалов – поколения, повзрослевшего уже в 1990-е – 2000-е, и даже у «зумеров» (тех, кому сейчас около 20 лет, то есть у поколения Евромайдана) популярны те же артисты, что и у их сверстников в России. В десятке самых популярных роликов только два принадлежали украинским артистам: группе Artik & Asti и дуэту Дмитрия Монатика с Верой Брежневой. Одним из самых популярных видео в украинском сегменте YoutTube оказался сингл «Краш» исполнителей Клава Кока & Niletto. Не меньшей популярностью пользовалась композиции Hypnodancer и Uno группы Little Big. Чуть меньший интерес вызвала песня Cadillac в исполнении двух экстравагантных рэперов Моргенштерна и Элджея.

При этом в конце июля Служба безопасности Украины после проверки российских музыкантов разрешила им выступить на украинском фестивале «Файне місто», который проходил в Тернополе с 28 июля по 1 августа. Заметим, что среди этих групп оказались коллективы Louna, «Порнофильмы», Wildways и Anacondaz, которые несколько лет назад давали концерты в «оккупированном» Крыму.

Но все же общий тренд в действиях украинских властей понятен – вопреки запросам общества, запретить въезд национально чуждых российских артистов, и одновременно пытаться вытеснить русский язык и из украинской «высокой» и поп-культуры. Популярность российских и русскоязычных исполнителей в украинском обществе, действительно, можно считать действием «мягкой силы», объединяющей жителей двух стран, именно поэтому на Украине пытаются запретить русский язык, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Когда президентом Украины стал господин Зеленский, мы даже за него порадовались. Из комедианта стать руководителем большого государства – это невероятный рывок в карьере», –

заметил собеседник. Но, добавил он, «культура это инструмент влияния» – и Зеленский, коль скоро он продолжает попытки порвать с Россией и приблизить страну к Западу – рассматривает и общую культуру, и сам русский язык как такой инструмент политического влияния. «Почему стали запрещать на Украине русский язык? Именно поэтому. Все что произошло сегодня между Россией и Украиной – это вопиющая история и вина за нее лежит, прежде всего, на украинских политиках», – подчеркнул Пригожин.

Формальных причин запретить всех российских исполнителей на Украине нет, добавил Пригожин. «Моргенштерн там выступать не будет, потому что внесен в список сайта «Миротворец», а Клава Кока – нормальная артистка, хорошо поет и ничего страшного не будет, если она там выступит. Но в целом на Украине запрещены почти 500 российских артистов. Они же не политики. Почему?», – задался вопросом медиа-деятель.

«Их воспринимают как орудие мягкой силы, – согласился киевский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. – Люди слушают музыку на русском языке, слушатели остаются в ареале Русского мира. Каким бы этот фрагмент Русского мира в виде поп-музыки лично для меня ни был чужим, я признаю, что он – элемент мягкой силы».

«Я сокрушаюсь, что мой внук на русском языке слушает всякий бред с развлекательного телевидения: Моргенштерна и тому подобных певцов. Но что поделать? Внук знает, что ему нужно. Он студент, умный парень. Политикой не интересуется, на украинском языке музыку не слушает», – добавил собеседник.

Российские исполнители могли бы быть на Украине мягкой силой России, если бы перед ними были поставлены соответствующие цели и задачи, указал бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», ныне политэмигрант Владимир Скачко. «США и Евросоюз для насаждения на Украине своей мягкой силы не только транслировали свои фильмы и популярную музыку, но и читали серьезные лекции, готовили из украинцев свои кадры, создавали свои культурные, политические, образовательные и другие учреждения. Итогом должно было стать приучение украинцев к так называемым общечеловеческим ценностям и тому, что эти ценности имеют преимущество перед так называемым «совком», – напомнил эксперт.